Foi lançado um concurso para um depósito de Porta Maggiore no verão de 2024 em Roma sem bondes

Foi lançado um edital de licitação para a reforma da Estação de Bonde Porta Maggiore. Dada a chegada de novos eléctricos para o Jubileu, a empreitada, dividida em três lotes, será utilizada para modernizar a infra-estrutura. Um trabalho muito aguardado que interromperá o tráfego de bondes na cidade por pelo menos dois meses no próximo verão.

corrida

O concurso está dividido em três lotes e está avaliado em 9 milhões e 529 mil euros. O primeiro lote é composto por 12 nós de eléctrico de raio 50, 25 nós de raio 47, 12 cruzamentos e 59 estações de comutação mecânica, num total de 7 milhões e 552 mil euros. O segundo lote inclui 1440 travessas e travessas de madeira, 3250 travessas CAVP (betão) e 2940,78 metros quadrados de esteira antivibratória: este lote está avaliado em 1 milhão e 259 mil euros. O lote 3 inclui 4320 carris ranhurados, sendo 621 em barras de 18 metros, cujo peso equivale a 268 toneladas num total de 717 mil euros.

O primeiro lote será financiado através dos Fundos Jubilee e os outros dois através dos Fundos do Orçamento de Ataque. Além disso, a entrega do Lote 1 e do Lote 2 ocorrerá em duas parcelas, a primeira 120 dias e a segunda 150 dias a partir da adjudicação do contrato. Porém, o terceiro lote deve ser emitido em uma única liquidação no prazo de 180 dias.

vezes

É evidente que o calendário das localizações será muito superior aos dois meses de verão estimados para a realização das obras. Roma não pode ficar sem eléctricos em Setembro, pelo que serão realizadas obras para tornar a estação operacional até ao final de Agosto ou um pouco mais tarde. Além disso, sem o sistema Porta Maggiore, os novos bondes não teriam uma “casa” e o movimento de superfície no trem seria dificultado.

Depósito Porta Maggiore

A garagem da Porta Maggiore al Pranestino será reformada para acomodar os bondes 5, 14 e 19 existentes da nova rota Termini-Vaticano-Aurélio. “Os novos eléctricos que chegam a Roma – explicou. Patane – têm 33 metros e meio de comprimento em vez de 28 metros, pelo que terá de ser substituída e redesenhada a estação de eléctrico da Porta Maggiore, que é a única para eléctricos excepto a parte do depósito via Prenestina.