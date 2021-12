A neve perfeita está chegando. Áreas afetadas, acumulações cm. Todos confirmados, método »ILMETEO.it

Lançamento oficial do clima: A neve perfeita chegou. Áreas afetadas, acumulações cm. Tudo confirmado, hora

Previsão de neve para quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 O inverno está chegando, de verdade. Depois do que é conhecido como Subúrbios Árticos, depois de esperar a forte descida dos ventos polares frios durante essas horas, no Mar Mediterrâneo, deslize para o vale como de costume a partir do porto de Borde della Bora, em uma vida melhor, desde o início hora de quarta-feira, 8 de dezembro, antes que venha uma forte tempestade. Correntes deslumbrantes, ar marinho úmido e nutritivo seguido de brisa marítima polar.

Eventos esperados da noite entre terça 7 e quarta 8 Sim Vai até quinta-feira, 9 dezembro Planícies em todo o Piemonte, Lombardia, Piacenza, áreas de relevo da Ligúria com mais de 400 m, Alpes e Freelps em todas as altitudes e alturas, incluindo o Vale do Adij, com invernos intensos e nevoeiro; Nas primeiras horas desta quarta-feira, escamas encharcadas pela chuva podem atingir terras nas planícies de Veronese e Vicentino e em Cardo, esperando a inevitável melhora do moderado siroco que sobe do mar Adriático. Mas a queda de neve em nosso noroeste seria perfeita! Muitas vezes será oportuno e os tempos foram confirmados.

Cm

Turin 10-12cm uma boa carga, 18cm-20cm mais estável no manto esperado em Milão, Orobie, Trentino Alto Adige 50cm até a área de Belluno.