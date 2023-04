Liverpool 4-3 Tottenham, Klopp: “Sobrevivemos graças a Diogo Jota”

Termina com um ousado 4-3 grande competiçãoVálido para o 34º dia Liga Premiada entre Liverpool e Tottenham: Três pontos para homens O GloboCapaz de recuperar três gols, então graças ao gol da vitória na final, a contratação foi finalmente assinada corresponderDe Diogo Jodha. vitória esperançosa Vermelho E vai afundar Tottenham Por Ryan PedreiroRebaixado para a sexta colocação na tabela de pontos com 54 pontos.

Diogo Jota (Liverpool) – @livephotosport

56 Total de pontos ganhos LiverpoolO quinto colocado se qualifica para o próximo Liga Europa: uma vitória, conquistada pelos homens O Globo Prejudicial esporasReinicia as ambições europeias Vermelho. A este propósito, o treinador alemão fez questão de analisar a situação na habitual conferência de imprensa pós-jogo, reservando palavras de elogio ao português Diogo, autor do golo da vitória. Jodha.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool @livephotosport

Klopp, do Liverpool: “Foi a nossa melhor temporada em muito tempo”

Uma análise clara foi conduzida por Jürgen O Globo Durante a conferência de imprensa pós-jogo Liverpool 4-3 Tottenham. Uma prova do respeito do treinador alemão pelos seus jogadores, a sua capacidade de reagir ao equilíbrio Tottenham agarrado no terrorismo: “Por longos trechos do primeiro tempo, Teve o melhor jogo da temporada. Foi uma boa primeira parte: sofremos golos, mas foi a primeira vez que não defendemos bem.”.

Klopp (Liverpool) @Livephotosport

Técnico Liverpool Então ele considerou o estilo do jogo TottenhamA verdadeira marca registrada do time, segundo ele, independentemente do treinador sentado no banco: “Apesar da mudança de treinador, o Tottenham Ele não mudou a forma como eles jogam: eles são bons em se defender e são rápidos no contra-ataque, mesmo com três gols a menos. Isso só torna tudo mais complicado.”.

Celebração do Liverpool @Livephotosport

Liverpool, Klopp: “Joda foi forte, seu gol tornou a partida fantástica”

Por fim, não faltam elogios O GloboContra o herói absoluto corresponder Diogo Jodha. Ao minuto 94, a equipa portuguesa empatou 4-3. Richardson, Dá três pontos ao Liverpool: “Diogo Jota? Graças a ele escapamos, ele é forte. O seu golo tornou o jogo espetacular: graças a ele, vamos todos para casa satisfeitos. De qualquer forma, daqui a três dias, contra o Fulham, temos que fazer melhor do que hoje.”.