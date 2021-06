Calado de dpcm. Também pode ser cancelado

Por isso Chefe verde A UE, agora, até na Itália tudo está pronto ou quase. Considerando que entra em vigor a partir de 1 de julho, o primeiro esboço está disponível, embora os últimos testes nos sites ainda não estejam disponíveis (já realizados por 9 países da UE) DBCM Isso vai regular a certificação italiana. Entre os muitos detalhes que têm vazado nas últimas semanas estão: a presença de um código QR (uma espécie de código de barras), a capacidade de trabalhar com sistemas de outros países europeus, voltar a viajar sem isolamento, bancos de dados de tampões atualizados “diariamente” ou novas vacinas, várias formas de obtê-las e possibilidade de uso por meio de Central de atendimento de imunidade para diagnóstico de dificuldades com a ferramenta. Além disso, inevitavelmente haverá sanções e restrições. Precisamente esta última fase apresenta algumas alterações em relação ao que foi proposto nas últimas semanas. Por exemplo, para o governador e chefe de região da Friuli Venezuela Giulia, Massimiliano Petrica, apenas as autoridades deveriam ter verificado o passe. Como? Como amostra, seguro, carteira de motorista e inspeção periódica para motoristas. Bem, as coisas têm que ser diferentes.





Passe Verde com Vacina na Farmácia? Tudo que você precisa saber está aqui

Rascunho

Para estabelecer isso, de forma definitiva, o esboço do DBCM – após a esperada aprovação nos próximos dias, quando o primeiro-ministro Mario Draghi voltar da Cornualha – vai delinear todos os detalhes. Não só tecnologias de site que permitem aos cidadãos obter um passe, mas também relacionadas com a utilização deste último no quotidiano.

Área branca e vida noturna, por isso não é gratuita

A verificação da certificação (que é digital e em papel, e a certificação da recuperação do Govt-19 nos 6 meses anteriores, resultado negativo de um pano transportado nas 48 horas anteriores ou adesão à vacina por 9 meses) não é realmente o único propósito de funcionários públicos no desempenho de suas funções. O texto acrescenta que “controlar os serviços de entretenimento, abertos ao público ou instituições públicas, aos proprietários de alojamentos e instituições públicas, e ter acesso a detentores de certificação verde. E os serviços de saúde e assistência social para o acesso à sua saúde , observador social, detentores de certificação verde (bem como seus representantes). Em outras palavras, o controle é emitido para os gerentes das instalações ou seus funcionários, uma vez que o passe é necessário apenas para casamentos e lares de idosos. Indica a funcionalidade em grande detalhe e sugere que o uso do passe pode ser estendido em breve.Hotels , Mesmo para discotecas ou cinemas e restaurantes, para aumentar sua capacidade, verifique o passe de acesso. Como? Outro aplicativo oferecido a comerciantes e operadoras pode ou não fornecer a capacidade de ler e acessar o código Qr. Não apenas isso. Os mesmos verificadores, de acordo com a minuta, também devem ser solicitados a visualizar seu documento de identificação do cliente.

Quem precisa ouvir isso

O próximo texto provisório do DBCM também esclarece que se o site DGC (Certificação Verde Digital) e o código QR criado por Soji em nome dos Ministérios da Saúde, Transformação Digital e Economia forem devidamente verificados, eles podem ser gerenciados. Sejam cidadãos diretos dele. Na verdade, o Green Pass pode ser consultado e impresso pelo interessado a partir do site exclusivo, arquivo eletrônico de saúde ou aplicativo de imunização, até mesmo através do App Io (temos trabalhado para acomodar reclamações feitas pela Garantia de Privacidade nos últimos dias) e Sistema Ts. É a gestão de clínicos gerais, pediatras de livre escolha, farmacêuticos e demais médicos de instituições de saúde. Estas também são as últimas notícias aqui, e o Green Pass pode ser cancelado relatando quaisquer novos positivos junto com outras autoridades de saúde.