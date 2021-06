Allegri escolheu o herdeiro, Comum!

O sucessor de Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri, foi escolhido. Treinador do Livorno quer apostar no Kingsley Common

Ainda não está claro onde ele jogará na próxima temporada Cristiano Ronaldo. Os portugueses ainda estão vinculados Juventus Até então 30 de junho de 2022 Mas ele quer mudar o vento sem acreditar firmemente no plano da Juventus. Dito isto, os portugueses vão voltar correndo Real Madrid mãe Florentino Perez Atualmente, existem outras prioridades. O salário de Ronaldo também é muito importante para os tesouros de Blanco.

Acompanhe e entre em contato com as novidades da Calciomercado Inscreva-se no canal do YOUTUBE!

Portanto, concentre-se nas outras duas trilhas para o futuro de Ronaldo, ou seja, trazê-lo de volta Manchester United, Ou aquilo Psg. Você pode convidar os franceses para comprar um novo atacante Mbappe Real Madrid realmente deveria vir.

Leia mais >>> Inter & Juventus Exchange Market, foto ‘oficial’: Feito!

Mercado de transferências da Juventus, depois de Koman Ronaldo

Leia mais >>> Mercado de transferências da Juventus, adeus Bayern: o atacante escolheu!

É claro que a Juventus também está investigando Mercado de câmbio Ansioso por um centro. Hoje em dia, muitos nomes foram feitos por Muro Icardi, uma Gabriel Jesus, Passando por Duson Vilahovic. Muitos perfis, mas nenhuma negociação firme no momento.

Porém, atenção, quando informam outra rota na Espanha, a francesa: Massimiliano Felicidade, De acordo com ‘Don Ballon’, na verdade, ele teria pedido para substituir Cristiano Ronaldo Kingsley Common. Será o jogador Bavaria mônaco Perfil acima da lista de desejos do técnico italiano. Ainda hoje, chegaram as confirmações da Alemanha e da França da intenção de Koman de deixar os bávaros.