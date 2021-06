Trabalho na Lei 7: “Vacinar crianças com AstraZeneca é um absurdo grosseiro.

“Astrogenogen? Diversão de organização de dias abertos para crianças, Aqueles que não colocam nada em risco com esta vacina, Esta é uma responsabilidade muito séria“. Palavras faladas “Oito e meia” (Lei 7) Diretor D Fato do dia a dia, Marco Travaclio, Quem acrescenta: “As evidências científicas são destacadas por ambos Cts, AmbosSE UM Isso então não No final de maio, Reiterou A vacina AstraZeneca é fortemente recomendada para pessoas com mais de 60 anos de idade, Não para menores de 60 anos. Se você assumir uma centena de riscos de Govt como um idoso, é óbvio que o risco moderado de um efeito colateral é aceitável. Mas se você arrisca zero na enseada, o risco moderado de efeitos colaterais torna-se um risco inútil ”.

Ele adiciona: “Por que vacinamos crianças quando elas não são vacinadas na Alemanha? Se Camila fosse alemã, ela ainda estaria viva. Se os dias abertos para bebês não forem iniciados, a segunda dose de AstraZeneca é administrada após 3 meses para que você possa sair de férias com segurança e a menina ainda estará viva. Não é só ela: Há outra mulher que está morrendo de efeitos trombóticos, assim como outras que tiveram paresia facial Livres, no sentido de que eles não estariam em perigo de morrer no mínimo. ”

Labor conclui: “Alguém tem que responder a esta loucura Além disso, sinto dizer, alguém que vem com um uniforme e caneta branca deve responder quando as coisas vão bem. É isso Comissário Figliulo, Entregue ao Comissário Campanha de vacinas. Ele começou os primeiros dias em 3 de maio, quando todas as vacinas deveriam ser usadas e a AIFA e o CTS concordaram. Mas no final do mês a AIFA negou. Se você não renunciar, pelo menos peça desculpas, Porque ninguém pode ser irresponsável. Você tem que assumir a responsabilidade quando as coisas vão bem e quando vão mal. ”