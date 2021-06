Jogo de xadrez. Uma vista de Budapeste

Embora o acordo entre a Bielo-Rússia e o Porto esteja quase fechado Sergio OliveiraEm vez disso, a opção de ir com a opção de liberar filtros da comunidade roxa. Porque as exigências do clube português são consideradas muito altas, tal como as exigências do jogador, um médio já não é considerado jovem.

A Diplomacia está a trabalhar para encontrar um acordo entre os 10-12 milhões que a Fiorentina quer gastar pelo jogador e os 20 que o Porto pede, que sempre foi a loja mais cara, mas desta vez mais disposta a discutir os problemas causados ​​pela epidemia. A sensação é que ambos os lados estão tentando levar água para suas plantas, Numa espécie de jogo de xadrez: por um lado – o português – tenta fechar rapidamente, por outro – o roxo – sem vontade de desmaiar, certamente sem pressa.

Tudo isso com europeus em segundo plano e A estreia de Sergio Oliveira em Portugal a 15 de junho, na Hungria, contra Budapeste, Para desafiar a França e a Alemanha no Grupo de Ferro. Esta é a verdadeira diferença na negociação: Amigos e expectativas de Eva não deram Sergio Olivera entre onze proprietários, mas não se pode descartar que ele será usado durante a competição, o que poderia mudar as cartas na mesa.

Por que Porto acredita que Sergio Oliveira pode mostrar, Pierrendina acredita que as coisas continuarão iguais.