91,43% dos maiores de 80 anos receberam a primeira dose da vacina Govt e 83,43% completaram o ciclo de vacinação. Isso fica evidente no relatório semanal do Comissário de Emergência, chefiado pelo General Francesco Pavlo Figliolo. Oitenta e cinco por cento das pessoas com idade entre 70-79 receberam a primeira dose e 39,66% completaram o ciclo de vacinação. Para aqueles com mais de 60 anos, 77% receberam a primeira dose e 32% completaram o ciclo de vacinação.





Um total de 4.118.762 vacinas foram administradas na semana passada em uma dose média de 590 mil (588.394) por semana. 45.284.269 vacinas foram distribuídas às regiões até o momento, 5.161.610 a mais que na semana passada.

59,54% dos funcionários da escola foram vacinados e 83% receberam a primeira dose. Isso é evidente a partir do relatório semanal de vacinação anti-Govt pelo Comissário de Emergência, liderado pelo General Francesco Pavlo Ficciolo.

No caso dos profissionais de saúde, 85,45% foram vacinados, mas o percentual de receptores da primeira administração foi igual a 97,06%. Por fim, a porcentagem de hóspedes RSA vacinados é de 83,27%, mas a porcentagem de receptores de primeira administração sobe para 98,26%.