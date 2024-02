Renzi anunciou uma moção de censura contra os tratores, Lolloprigida. A corporação se posiciona sozinha: “A revogação da isenção do imposto de renda agrícola é errada”. FdI: “Escolha da Maioria Total”

Matteo Renzi Trator intervém no protesto e ataca com força total o Ministro da Agricultura Francesco Lolloprigida Anunciando a moção individual de censura e a petição: “Um departamento tão importante precisa de um ministro competente, não de um cunhado incompetente”, diz o antigo primeiro-ministro.

“Apresentamos um voto de desconfiança em Lalobrigida porque ele agora aumentou os impostos sobre os agricultores que amaciam os cabelos”. Assim Renzi, em Mattino Cinque.

Com uma piada, o Presidente IV faz uma 'recomendação' ao Primeiro-Ministro: “Levo Georgia Melony a sério quando ela diz que um governo deve ser formado com base no mérito. Aqui, Geórgia, traga o seu cunhado, a sua irmã para casa. É feliz, e essa reunião familiar faz bem para todos.” ..”.

E depois o anúncio de Manu, desta vez na sua mensagem: “A verdade sobre os impostos agrícolas está finalmente a ser revelada. O governo de Meloni reintroduziu um imposto de 248 milhões de euros sobre os agricultores. Chama-se imposto sobre o rendimento agrícola e chamamos-lhe lolotax. Resumindo, “o cunhado da Itália deve explicar por que mudou a lei aprovada por Mauricio Martina e eu. Por que? Lollobrigida fica muito desconfortável todos os dias. Pedimos a sua demissão: a Itália precisa de um ministro da Agricultura, não de um cunhado. Venha para casa, Lolo.”

Renzi era o primeiro-ministro e esteve no palco da Expo Milão em setembro de 2015, com o então ministro das Políticas Agrícolas. Maurício Martina, Goldretty anunciou diante de 30 mil agricultores Erradicação da IMU e IRA agrícolas. “Um influenciador está realizando shows com tratores tentando impulsionar o protesto. Um político está removendo o imposto de renda agrícola como fizemos no meu governo. Maloney e seu cunhado são influenciadores, nós somos políticos”, tuitou o ex-primeiro-ministro. alguns dias atrás.

Movimento da Corporação

A isenção do imposto sobre o rendimento agrícola foi prorrogada até ao último orçamento. A questão está agora na mesa do Primeiro-Ministro que está a considerar como restaurar parcialmente o alívio cancelado no orçamento. E para não deixar espaço livre à Liga, esta não deixou realmente de fazer ouvir a sua voz.

“Estamos a trabalhar na questão do imposto sobre o rendimento agrícola porque acreditamos que o cancelamento das isenções para 2024 por parte do governo foi um erro – disse esta manhã no Agora na Rai 3. Ricardo Molinari, Presidente da Liga na Câmara – . Isso foi feito com o objetivo de uma reforma tributária para reduzir os impostos para todos. Apresentámos uma alteração solicitando ao Milleproroghe que prorrogasse a isenção até 2024. Estamos aguardando a resposta do governo”, afirmou.

No entanto, Fratelli d'Italia discorda e tenta eliminar a reconstrução de Carrosio. Ele é o presidente do fórum Thomas Foti Para esclarecer: “Não vejo razão para culpar o governo quando as decisões foram tomadas de forma sumária pela maioria no parlamento, não permitindo recursos financeiros para possíveis mudanças com Milleproroghe”. Foti acrescentou que “durante a selecção e aprovação” da manobra “não parece haver qualquer reserva por parte dos grupos maioritários quanto à isenção do imposto sobre o rendimento agrícola”.

Calendário discorda

Entretanto, o presidente da Italia Viva discorda (até) desta medida Carlos Calenda. “Lembro-me que Renzi foi contra a moção de censura a Santange, porque as moções de censura são o resultado do bloqueio dos receptores. Portanto, criar uma pequena controvérsia é uma arma de distração em massa”, afirma o presidente em exercício.

A resposta está pronta no nível IV. “Como sempre, Calenda é mal lembrado. Dissemos não à moção de censura à Santense porque se baseava num sistema racionalista, não porque 'blindava o ministro'. No caso de Lolobrigida, a crítica era política, não racionalismo”. Isso é o que diz o senador Raffaella BaidaCoordenador nacional da Italia Viva.

Entretanto, o interessado, Lolobrigida, faz saber que mantém relações estáveis ​​com os representantes dos agricultores: “já os conheci” e “estamos a reunir-nos com as associações”, afirma o ministro.