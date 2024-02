Palavras duras dos portugueses

Mourinho, o ex-técnico da Roma, ainda não digeriu a final da Liga Europa e voltou a falar dela com declarações fortes.

Om falou nos microfones do canal do YouTube José MourinhoUm regresso a uma final perdida da Liga Europa Roma Ele fez essas declarações com o Sevilla

Palavras – Há muitas lembranças ruins, duas semifinais da Liga dos Campeões perdidas nos pênaltis, uma Perdemos a final da Liga Europa nos pênaltis porque o árbitro decidiu que não poderíamos vencer. Muitas lembranças ruinsO