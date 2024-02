Tratores, procissão confirmada no anel viário de Roma. Outros agricultores no ônibus rumo a Sanremo. Pressão sobre o governo: ‘Meloni deve ser visto’ – Notícias

As tensões aumentam à medida que os motins de tratores chegam ao auge em Roma. “Confirmamos que haverá um desfile de tratores no anel viário esta noite.” Isto foi dito por Roberto Rosati, um dos porta-vozes dos agricultores de Abruzzo que se juntou a Riscato Agricolo no protesto dos tratores em Nomentana, em Roma. “Só será decidido o horário. Deve ser por volta das 21h”, acrescentou.

Cerca de cinquenta agricultores e criadores da Federação Autônoma de Agricultores de Alessandria-Asti chegaram a Sanremo (Imperia) de ônibus e em veículos próprios para uma demonstração autorizada das 13h às 17h. “Esta declaração será lida esta noite no palco. Durante o festival o Teatro Ariston – lemos em uma nota – foi compartilhado e assinado com o Grupo de Resgate Agrícola de Melegnano (Milão). Cerca de vinte tratores de Mondovì (Cuneo) estiveram em Sanremo”. . O Coletivo Autônomo Agricoltori continuará suas atividades de protesto em Asti na próxima semana. “Hoje em dia, os vários movimentos e grupos piemonteses se reúnem para chegar a um acordo sobre ações coletivas”.

O Movimento de Resgate Agrário lançou primeiro um ultimato de facto ao governo com um pedido de reunião com a Primeira-Ministra Giorgia Meloni e o Ministro da Agricultura Francesco Lolobrigita. Depois, surpreendentemente, cancelou a manifestação de hoje no centro da capital.

“Em sinal de protesto, considera-se que uma delegação de apenas 10 tratores será transportada para San Giovanni”, afirmou o movimento à tarde, justificando a decisão por “não querer prejudicar ainda mais o grande apoio recebido até agora”. Já há vários dias que os cidadãos apoiam e incitam a resistência dos camponeses, apesar dos muitos inconvenientes nas estradas italianas”. Em suma, nada está ainda decidido, há uma grande confusão entre os camponeses, que, no entanto, confirmam que não quero incomodar a cidade e explicar o real motivo do cancelamento: “Parece que há uma abertura” de parte do governo para a mesa técnica com o primeiro-ministro e o ministro. Então é melhor esperar. “Nossa intenção é não uma demonstração – dizem que não é por acaso – mas os nossos pontos são seriamente considerados”.

O anúncio do abandono do protesto na Piazza San Giovanni ocorre horas depois de o ministro da Agricultura, Francesco Lolloprigida, estar “determinado” a organizar uma reunião presencial. “Se ele não responder até as 12h de sábado, nossos tratores estarão livres para a cidade”, disse Andrea Papa, uma das líderes do movimento que nasceu há algumas semanas e cria um ponto de coleta de veículos em Nomentana. em dias. Não demorou muito para uma resposta dos interessados. “Já me encontrei com os representantes dos agricultores” e “estamos reunidos com as associações”, afirma o ministro de Berlim. “Não tenho problemas em conhecer pessoas quando as considero boas”, conheci “muitos representantes ou indivíduos ou grupos”, recorda, “um arquipélago de situações”, mas “há alguns” usados ​​como evidências de posições que pouco têm a ver com representação”.

Enquanto isso, a participação no festival continua se arrastando. “Se não conseguirmos subir à plataforma Ariston, a partir de amanhã seremos obrigados a concentrar todos os tratores das guarnições da Lombardia, Piemonte e Ligúria em Sanremo”, rejeitam os camponeses a hipótese de um relatório lido diretamente.

Mas a recuperação agrária não é apenas a alma da oposição, as divisões também são evidentes. Começou hoje a mobilização do ‘Craw Agricultori Traditio’ liderada pelo ex-forcado Danilo Galvani. Desde a madrugada as seis guarnições do entorno da cidade começaram a lotar na expectativa de uma manifestação na segunda quinzena da semana seguinte. “No primeiro dia, cerca de 300 tratores chegaram às portas da capital – estima Galvani – e esperamos milhares de veículos para o nosso grande evento”. Nos centros de coleta, bandeiras tricolores e cartazes diziam: “Vocês estão tirando a nossa dignidade” e “Sem agricultores, sem comida”.

E a maioria está isenta do irbef agrícola. Não faltaram faíscas entre a Lega e a FdI depois que a alteração ao Milleproroghe, esperada hoje, foi adiada. “Acreditamos que o cancelamento das isenções para 2024 pelo governo foi um erro”, troveja a Câmara Riccardo Molinari, presidente da liga. A resposta vem logo de Tommaso Foti, presidente do grupo FdI: “nenhuma reserva parece ter sido feita durante a seleção e aprovação” da manobra dos grupos maioritários. Portanto, não vejo razão para culpar o governo ”. O ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, colocou água na fogueira ao prometer: “A intervenção relativa à isenção Irbef para empresários agrícolas que necessitam de apoio eficiente, concedendo isenções específicas, está atualmente em avaliação”.

