Basilicata, Ciorasso renunciou e se juntou a Marres: “Para reunir um governo de centro-direita, o pior da história”

O último episódio (talvez) de uma novela de corrida. Centro-esquerda no Regional Dentro Basílica Voltar à aliança é preocupante Angelo CiorazzoConferencista da Sociedade Católico-Democrática Casa Municipal Basílica. Ciorasso não concorrerá a governador, mas apoiará as eleições regionais nos dias 21 e 22 de abril. Pedro Os MurrayCandidato selecionado por DP E M5 Depois que Lacerenza se retirou. “Com grande sentido de responsabilidade, decidimos todos juntos Não há necessidade de ser egoístaMas é necessário dar a todos os lucanos a oportunidade de virar a página e apresentar a Basilicata Governo diferente a partir desse Centro-direitaEra Pior da história“, disse o próprio Chiorazzo a Potenza em conferência de imprensa juntamente com Marrese.

Foi o primeiro candidato a Empreendedorismo no Setor Social Partido Democrático, mas os aliados não acreditaram em seu nome. Depois que a eleição caiu decisivamente para Marrese, Chiorazzo mostrou frieza em relação à coalizão formada pelo Pd, M5s, Europa Verde e a esquerda italiana. No entanto, de acordo com o que se infiltrou nos círculos políticos lucanianos, esperava-se que ele regressasse à coligação dentro destas horas: o empresário saudou apelo Secretários Regionais de Pd, Green Europe, M5S, Sinistra Italia, Basilicata Possibile e Psi e apoiarão o Presidente da Província de Matera. Ciorasso já deu um passo atrás para apoiar o oftalmologista Domenico Lazarenza, também eleito pela centro-esquerda, que renunciou no dia 16 de março passado, após três dias no cargo.

Portanto, será uma aliança de centro-esquerda que desafiará o candidato nas eleições que durarão um mês. Centro-direitaGovernador cessante Vito barra foraApoiado por Itália Viva e de Ação com Marcello Pittella. Agora o foco muda ListasAs inscrições devem ser feitas nos Palácios dos Juízes Potenza e Madera na sexta-feira, 22 de março, das 8h às 20h, e no sábado, 23 de março, das 8h às 12h. Amanhã, quinta-feira, 21 de março, porém, está marcada uma reunião, a última assembleia, em Dar conselho Regional.