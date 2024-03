Família americana e portuguesa em férias espancada até à morte numa paragem de autocarro

Um motorista idoso foi preso em São Francisco, EUA AméricaPor entrar em conflito com uma família portuguesa.

Segundo a imprensa norte-americana, Matilde Moncada Ramos PintoUm português de 38 anos, Diego Cardoso de OliveiraO brasileiro de 40 anos e um dos seus dois filhos, Joaquín Ramos Pinto de Oliveira, com cerca de um ano e meio, morreram quando estavam numa paragem de autocarro. Apenas o segundo filho, um bebê de dois meses, sobreviveu.

Segundo fonte policial citada pela CBS News, a criança foi levada para um hospital com ferimentos graves.

Maria Fong Lau78, foi preso na segunda-feira sob a acusação de homicídio veicular, direção descuidada, direção descuidada causando ferimentos, dirigir no lado errado da estrada e dirigir acima do limite legal. Eles pegam um ônibus para o zoológico com suas famílias São Francisco, para comemorar o aniversário de casamento do casal. A mulher foi levada às pressas para o hospital com vida, mas foi declarada morta logo após a chegada.

