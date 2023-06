Leo, o novo SUV de luxo dos campeões do AC Milan

Os carros dos jogadores são sempre um assunto de interesse, então o que motiva Raffaele Leo, do AC Milan? Os jogadores de futebol da Serie A costumam ver supercarros muito potentes, personalizados nos mínimos detalhes, com preços obviamente significativos.

Rafael Alexandre da Conceição LeoFutebolista português de ascendência angolana, atacante do Milan e a seleção do seu país, a portuguesa.

Ele cresceu atleticamente jogo lisboaCom isso ele foi apresentado e Portugal venceu a Taça da LigaMudou-se para o Lille em 2018, Hoje, com apenas 23 anos, joga no Milan e é uma verdadeira estrela.

Rafael LeãoUm dos maiores jogadores de futebol da atualidade Campeão indiscutível do Milan É um Um nome importante na arena do futebol internacional. Lateral-esquerdo rossoneri confirmado para nova temporada no clube milanês Não é uma negociação longa e fácil Finalmente chegou-se a um acordo Um salário de 7 milhões de euros por temporadaAté 2028.

Além do noivado, por mais honroso que seja, o campeão vai ter Outros rendimentos e benefíciosNão deve ser subestimado neste sentido também Estreita cooperação comercial entre Milão e BMWPermitiu que todos os membros do clube Receba um pequeno presente do fabricante do carro.

A BMW e o carro foram concedidos a Rafael Leo

BMW entregou 25 carros novos a Milão, incluindo o X6, X5 e um iX. Exemplos disso O novo carro de Rafa LeoEle imediatamente assinou seu prato.

Os carros foram fornecidos por um fabricante alemão Uma paleta personalizada é atribuída a cada jogadorCompletado com autógrafo de mão.

Temos certeza de que provavelmente entraremos se um ou mais desses carros chegarem ao mercado em algum momento Alguns leilões são para fins de caridadeAlcançando, sua história e autógrafos, obrigado por certas citações relevantes.

Raffaele Leo e sua paixão por carros de luxo

Além disso SUVs da BMWEste foi sem dúvida o caso Um presente valioso e muito bem-vindoRafael Leão certamente não está sem alternativas potenciais Sua frota pessoal.

Como muitos campeões, além de ser loucamente apaixonado pela bola, mostra Apaixonado por motores eu vi isso Ele pode comprar qualquer carro que quiserNão é avesso a se envolver com modelos solidamente exclusivos e custos obviamente substanciais Inacessível para pessoas comuns.

Na garagem do Leo Por exemplo, há, além O novo BWMUma tocha de interesse considerável para todos os entusiastas do motor, uma chama Lamborghini Urus. Carros de luxo de alto desempenho. Um SUV que entrega 650 cavalos de potência e 850 Nm de torque, capaz de tocar A velocidade máxima é de 305 km/h, acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos. uma modelo, A base começa nos 238.000 euros.

Quem sabe quantos e quais carros dos sonhos Há definitivamente um futuro brilhante pela frente para este jovem e talentoso campeão, só temos que esperar e ver o que ele fará para sempre.