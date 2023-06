Mau tempo na Toscana, novo aviso amarelo em toda a região: fortes tempestades e granizo

Florença, 3 de junho de 2023 – Fase Mau tempo na Toscana. A Sala de Operações da Defesa Civil emitiu um Novo aviso meteorológico amarelo em toda a região domingo, 4 de junho. esperado Tempestades fortes, granizo Avançar perigo Deslizamentos de terra.

Áreas mais perigosas

No domingo, 4 de junho, a sala de operações da defesa civil regional prevê Aguaceiros e trovoadas Já pela manhã nas regiões do sul (Ilha e Área de Grosseto) Expandindo gradualmente para outras áreas ao longo do dia.

Durante a noite, os eventos no interior diminuirão e as trovoadas poderão regressar ao arquipélago e zonas costeiras. As trovoadas serão fortes hoje e amanhã no interior e continuarão a aumentar Vento e granizo.

Um novo alerta meteorológico está em vigor para uma pequena rede de riscos de água e hidráulicos e tempestades até a meia-noite de domingo, 4 de junho.

Toscana foi atingida por mau tempo por vários dias

Toda a região foi afetada pela violência e chuvas torrenciais por vários dias. Em dias recentes chuva pesada e consequentemente enchente Especialmente afetou a área de Empoli entre Montelupo Fiorentino e Montespertoli. Ontem, sábado, 2 de junho, uma bomba d’água misturada com granizo atingiu a área montanhosa pesadoEm Mugellopendência Fisol, Banheiro em Ribpoli E Sexto florentino.