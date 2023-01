Portoferraio (Livorno), barco quebrado bate no píer: três feridos

Manobra do Comandante: Use as âncoras como um freio de emergência

Outros passageiros escorregaram e caíram. O medo é significativo. A Capitania dos Portos de Portoferraio ordenou a detenção do ferry Toremar Oglasa. De acordo com o que foi reconstruído até agora, parece haver uma avaria no motor de comando. O capitão ordenou que a casa de máquinas fosse imediatamente recuada e as duas âncoras de proa imediatamente lançadas para impedir que o barco avançasse. Essa manobra permitiu controlar o impacto contra o charlatão e o impacto foi leve.