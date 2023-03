Teste Portimão 2023 MotoGP, ao vivo | FormulaPassion – Ao Vivo

Agora ou nunca

O em PortimãoA última sessão de testes de inverno da classe MotoGP. Os pilotos vão para a pista daqui a dois dias, das 10h30 às 18h30, hora italiana, no sábado, 11 e domingo, 12 de março, em busca de respostas concretas para a temporada que começa no fim de semana de 26 de março, mais uma vez na pista portuguesa. Ducati e Aprilia – As equipes apareceram em sua melhor forma em Chepang – Enquanto Honda, KTM e Yamaha ainda buscam sua própria identidade, sob pena do risco definitivo de uma temporada como coadjuvantes, buscam confirmação. O campeão mundial Francesco ‘Peco’ Bagnaia estará mais determinado do que nunca a começar com o pé direito desde os primeiros blocos do novo campeonato.

• A sessão está em andamento

10.36 – Luca Marini (Ducati VR46) é o líder em 1m47,222s, Marco Pessecchi (Ducati VR46) é melhor que ele em 1m45,919s.

Marini novamente, terceira passagem sobre a linha de chegada em 1m45,269s.

10h35 – Para estabelecer algumas referências, aqui estão os melhores tempos caseiros alcançados na qualificação de Portimão 2022 (Q1 molhado e Q2 seco com slicks):

Ducati 1’42.003 (Pólo, Johan Sarko)

Aprilia 1’42.235 (Alix Espargaró)

Yamaha 1’42.716 (Quartararo)

Honda 1’42.903 (Alex Márquez)

KTM 1’44.066 (Oliveira).

10h30 – Luz verde para primeiro dia de prova de Portimão – Luca Marini (Ducati VR46) foi o primeiro a entrar em pista no circuito algarvio assim que o pitlane abriu.

10.15 – Olá queridos leitores FormulaPassion.it E volte para a cobertura em directo do primeiro dia de treinos de MotoGP na pista de Portimão. Esta é a prova de inverno antes do início do Campeonato do Mundo, marcada para daqui a duas semanas no Autódromo Internacional do Algarve.

O pitlane abre exatamente 15 minutos e fecha oito horas depois, às 18h30.

Confira a previsão do tempo em Portimão para sábado 11 de março: Máxima 22°, mínima 12°. Os ventos soprarão de oeste-noroeste a 11 km/h, com rajadas de até 28 km/h. Sem chance de chuva.