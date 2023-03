Ele tinha 18 anos e pode ter abusado de álcool e psicofármacos

Uma noite com 18 amigos se preparando para terminar a escola, garrafas de uísque e gim, escondidas na sala pelo pai, e depois uma pílula. Assim, uma garota de 18 anos de Monza morreu de uma combinação de álcool e drogas psicotrópicas enquanto estava na casa de um amigo em Monza na segunda-feira passada. A polícia estadual está investigando o caso, enquanto o Ministério Público já ordenou a autópsia do corpo da jovem. “Meninas acordam e chegam atrasadas na escola”, foram as palavras do pai da dona da casa para a filha e a amiga dela que pernoitavam.

Porém, com alguma dificuldade, ela saiu da cama e a amiga permaneceu imóvel. Ele tentou acordá-la, mas como ela não se mexeu, ele tentou sacudi-la, chamando-a várias vezes antes de gritar para chamar a atenção do pai. O homem aparentemente tentou acordar a jovem por vários minutos antes de perceber que ela estava inconsciente e ligar para o 112. Uma ambulância e um carro da polícia do estado de Monza chegaram ao local. Infelizmente, apesar da pressa para o Hospital San Gerardo, nada puderam fazer pela jovem e ela morreu de ataque cardíaco. A mulher negou tomar qualquer tipo de medicamento, a partir da declaração da amiga de que eles haviam bebido e que ela também fazia uso de psicotrópicos. Após a confirmação da morte, agentes do Mobile Brianzaola revistaram de cima a baixo o quarto onde as meninas passaram a noite, recuperando pelo menos duas garrafas de álcool e identificando medicamentos psiquiátricos que o rapaz de dezoito anos estava tomando. Muitas vezes ela era vista na casa de uma amiga com uma receita. Ainda não está claro com que propósito ele fez isso, certamente está excluído um gesto voluntário de automutilação, para aumentar o êxtase ou aliviar a depressão causada pelo álcool.

Hospital São Geraldo

Mulher morta, última hora

Uma jovem de dezoito anos tinha ido à casa de uma amiga uma noite entre os dois e, com a permissão de seus pais, passou a noite lá na presença do pai do proprietário. Chegando lá, entre música e fé, beberam muito. Uísque, principalmente gim, segundo os agentes das garrafas encontradas na sala, mas eles podem não ter ingerido drogas. Se uma combinação das duas substâncias a matou será determinado por um exame forense e testes toxicológicos ordenados pela Comissão Judicial. Os pais perturbados da jovem de 18 anos foram informados do incidente enquanto a filha estava na ambulância.

Mulher morta, inquérito

Ninguém tem qualquer responsabilidade agora. “Minhas reflexões e meu pedido vão para as crianças, para que não joguem sua existência ao vento, não se destruam – disse o quasar de Monza, Marco Odorizio à ANSA – mesmo diante das dificuldades e medos, com as famílias, com os amigos, com os próximos, porque a vida é uma e para ser valorizada tem um valor inestimável.”

