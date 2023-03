“É assim que é viver longe de casa.”

“Às vezes é difícil acreditar que estamos aqui há tanto tempo. Ao mesmo tempo, já me sinto completamente em casa em Santa Cruz. Chegamos”: Michael e Renato de Oliveira com os dois filhos durante passeio em Santa Cruz, Portugal.

“Às vezes é difícil acreditar que estamos aqui há tanto tempo. Ao mesmo tempo, já me sinto completamente em casa em Santa Cruz. Chegamos”: Michael e Renato de Oliveira com os dois filhos durante passeio em Santa Cruz, Portugal.

“Eu não falo português. Querem traduzir para mim, mas querem corrigir-me»: Michael de Oliveira.

“Entretanto, o dia-a-dia tem se acomodado bem e isso nos dá espaço e tempo para implementar novos projetos”: Renato de Oliveira.

“Amo essa paz e tenho que me acostumar a dividir Santa Cruz com muita gente de novo no verão”: Michael e Renato de Oliveira.



Há um ano, a repórter do Blue News, Michelle de Oliveira, mudou-se para Portugal com o marido Renato e os dois filhos. Agora ele fala sobre casa, família e vida além do oceano.

Michael e Renado, vocês se mudaram para Santa Cruz, Portugal, há um ano. como vai

Renato: Ainda estamos aqui e indo muito bem. Enquanto isso, os assuntos do dia a dia estão bem resolvidos e isso dá espaço e tempo para implementar novos planos. Deve ser aproveitado ainda mais, porque viemos a Santa Cruz para momentos em família, sol e mar.

michelle: O que, um ano já? Às vezes nem acredito que estou aqui há tanto tempo. Ao mesmo tempo já me sinto completamente em casa em Santa Cruz. Nós chegamos.

Casa parece uma palavra estrangeira para você?

michelle: Curiosamente, fiquei deprimido pela primeira vez quando voltamos para a Suíça no Natal. Foi aí que percebi como é bom ter meus amigos e familiares tão próximos. Quando voltamos, meu coração estava um pouco pesado. Mas assim que chegamos a Santa Cruz, nos sentimos bem novamente.

Isso se aplica aos seus filhos também?

Renato: Sim, eles se sentem da mesma maneira. Acho que o mais importante para eles não são as pessoas e os lugares. Adoram estar na Suíça, mas a sua maior alegria é conviver com pessoas que não podem levar consigo para Portugal. Então amor e atenção da vovó e pode brincar a cada segundo com seus parentes.

Michelle, quando te apercebeste que eras estrangeira em Portugal?

michelle: Houve um momento em que eu estava sozinha com as crianças na casinha na praia que todos dividíamos que o tio do Renato havia alugado. No entanto, os operadores dessas típicas barracas de praia não me reconheceram e nos mandaram embora. Eu tentei me explicar em um português ruim, mas eles não acreditaram em mim. Naquele momento, pela primeira vez, me senti um estranho.

Como está o seu conhecimento de português hoje?

michelle: Está cada vez melhor, agora posso ter uma boa conversa. Mas ainda não falo tão bem quanto as crianças, e elas ficam felizes em traduzir para mim. E para me corrigir.

Alguns imigrantes aprendem a língua, praticam-na e ainda assim não conseguem criar raízes. Com que rapidez você conseguiu se instalar em sua nova casa?

Renato: Certamente ajudou o fato de já conhecermos o local e o clima. É também uma casa para mim. Michelle sempre sonhou em ir para o litoral em Portugal e se sentiu em casa desde o início.

Santa Cruz é conhecida por suas praias arenosas. Que outras belezas descobriu nesta cidade da costa oeste portuguesa?

michelle: Na vila você vê tudo rapidamente. Mas também explorámos os arredores: por exemplo a Ericeira, popular entre os surfistas, ou a vila medieval de Óbidos. Claro que o Parque dos Dinossauros da Lourinha é um dos favoritos das crianças.

Muitos turistas visitam Santa Cruz no verão. Mas o que acontece no inverno?

michelle: Nada. Os meses de inverno são muito tranquilos, muitos restaurantes e hotéis estão fechados e não encontro ninguém a não ser pescadores quando caminho pela praia. Adoro este silêncio e vou ter de me habituar a partilhar novamente Santa Cruz com muita gente no verão.

Michelle, qual foi o seu ponto alto nos últimos doze meses?

michelle: Eu estava sentado na praia no outono e de repente apareceram inúmeros golfinhos. Nunca vi golfinhos selvagens na minha vida. E depois na praia em frente à nossa casa. Foi muito interessante e tocante.

E o seu, Renato?

Renato: Aqui estamos, um ano depois, e como família superamos todos os altos e baixos e desafios – pelo menos por enquanto – e não podemos imaginar viver em outro lugar.

Novo país, novos empregos: como financia a sua vida em Portugal?

Renato: Na verdade, muita coisa é nova, mas algumas coisas permanecem as mesmas. Como o fato de Michael ainda trabalhar remotamente na Suíça. Isso me dá a oportunidade de perseguir meu sonho de minha própria marca de roupas. No entanto, isso não é uma tarefa tão fácil.

Sua marca de roupas? Você pode dizer mais?

Renato: Inicialmente eu queria converter jeans em roupas com base em meus designs. Mas as quantidades mínimas são geralmente de 300 peças ou mais, o que é difícil para uma startup e faz pouco sentido ambiental. É por isso que escolhi um caminho diferente agora: criei uma coleção de surf e ofereci meus designs em um processo de impressão sob demanda mais padrão. Ou seja, as roupas só são produzidas se alguém as comprar Na minha loja online.

Você também envia roupas para a Suíça?

Renato: Sim, os produtos podem ser adquiridos em toda a Europa. A loja ainda está em construção, mas em breve haverá mais itens para escolher.

E você, Michael, continua trabalhando como jornalista ou tem novos projetos para se dedicar?

michelle: Aqui finalmente tive coragem de publicar meu romance “Wo Das Meer Am Tiefstan Ist” (“Sea Deep Place”, Ed), assim como Renato Print-on-Demand. A história se passa em Santa Cruz, mas estranhamente escrevi o livro antes de decidirmos nos mudar para cá. Agora tenho outro livro em andamento, mas desta vez não é ficção e será lançado no ano que vem.