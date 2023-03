Boletim meteorológico – Uma frente fria atravessa a Itália com aguaceiros localizados e algumas trovoadas, com queda de muita neve ao longo dos Alpes. Condições e previsões para as próximas horas « 3B Meteo

Hora de estudar

Clima – Parte da península com baixa temperatura e chuva e trovoadas em trânsito

lá bolsa de ar ártico Chegou à Europa central no sábado e continuou sua marcha em direção ao sudeste, atingindo a região do Danúbio e os Bálcãs durante essas horas. A Itália, como esperado, foi tocada apenas por correntes frias bloqueadas pelos Alpes e apenas parcialmente bem-sucedida em atravessá-las. A parte inferior atinge o Adriático médio. Os efeitos mais visíveis em termos de precipitação ocorreram nas pastagens alpinas Nevou continuamente por várias horas E aquela hora com novas acumulações Em vários lugares em altitudes mais altas, eles excedem um metro e meioalcancei o e eu Dois metros em Cervinia.





Por outro lado, as câmaras de chuva e tempestade se formaram no meio do Adriático que se mudou à noite das marchas para a Puglia. Nas próximas horas, a neve diminuirá gradualmente ao longo da fronteira, à medida que o anticiclone africano se apoderar de todo o norte de Itália, enquanto o frio terá algum efeito no sul da península. Mas aqui está a previsão:

Tempo – Domingo próxima hora

Tempo para a próxima hora: Norte, os aguaceiros de neve fraca restantes na cordilheira dos Alpes diminuirão completamente à tarde. Claro para aqueles mais obscuros em outras áreas. Centro, nebulosidade na região do Adriático e precipitação residual ocasional entre o Baixo Marche e Abruzzo diminuindo rapidamente. Ensolarado em outro lugar. SulAguaceiros dispersos sobre Molise, Puglia, Basilicata, Calábria e Apeninos e algumas trovoadas isoladas que se dissiparam rapidamente sobre o Adriático à tarde. Temperaturas Diminuiu na região do Adriático, estável em outros lugares. O vento, forte do NW nas grandes ilhas e no mar Tirreno, o tratado de Graegel sobre o Adriático e o Jônico. O mar é mais turbulento nas bacias ocidentais e agitado ou localmente agitado nas bacias orientais.

