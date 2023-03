Arena não, Di Benedetti encurralado por Giletti: “Democracia? Isso inclui a mim”

No dia em que a democrata Ellie Schlein é anunciada como nova secretária, Carlo Di Benedetti retorna para sugerir temas, estratégias e prioridades para o Dem. Massimo Giletti como convidado em Non è l’arena no La7, o engenheiro apresenta seu livro Radicalidade – A mudança, a Itália intervém na crítica da oposição sobre o tema quente dos imigrantes. Ele arrancou um bufo do condutor: “Não quero que o ataque ao governo comece agora com toda carnificina no mar”.

Não apenas a controvérsia sobre o naufrágio de Kutrow e o mandato de imigração do governo de Georgia Meloni. Giletti critica Di Benedetti, editor do Partido Democrata, da oposição e do jornal Domini, mas também dono da Repubblica há décadas. “Ele foi uma referência para o país, os jornais são importantes – argumenta Giletti – principalmente porque ditou os caminhos do Partido Democrata, mas a organização” está agora em crise. O moderador resume que o Partido Democrata hoje “ganha em Parioli, mas é derrotado na periferia”. “Sei que o Partido Democrata perdeu gente” e agora seus eleitores estão no capitalismo, diz o engenheiro, “isso é fato, e é por isso que vocês estão me enganando”.