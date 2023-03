Juventus e Vlahovic podem deixar Turim: Diogo Jota quer

lá Juventus Ele venceu uma partida importante em um campeonato com os problemas habituais enfrentados nesta temporada. Depois de assumir a liderança contra a Sampdoria, o time perdeu novamente para os ligurianos, depois marcou mais dois gols no segundo tempo para fazer a partida por 4–2. O momento difícil de Dusan Vilahovic continua, já que ele também perdeu um pênalti. Pólo.

Momento difícil para o jogador, existem muitos rumores no mercado sobre sua saída mercado de câmbio Verão.

O seu valor de mercado ronda os 100 milhões de euros, sendo que a Juventus não o pode dispensar por uma pequena quantia. Quanto aos reforços, o clube da Juventus vai avaliar Diogo Jota, O português do Liverpool não pode ser um substituto real para Vlahovic. O português vale cerca de 60 milhões de euros e pode deixar o clube inglês por não ser considerado regular por Jurgen Klopp.

Venda de Vlahovic possível: Diogo Jota queria

De acordo com os últimos rumores do mercado Juve pode sair Dusan Vlahovic saiu no mercado de transferências de verão. Em termos de reforços, prefere Diogo Jota, o português já disputou 15 jogos entre o campeonato inglês e a Liga dos Campeões esta temporada, dando 6 assistências decisivas aos seus companheiros. O seu valor de mercado ronda os 60 milhões de euros, pode jogar como avançado-esquerdo ou apoiar um ponto de ataque. Se Vilahovic sair, Diogo Jota não será um verdadeiro substituto para o internacional sérvio. Ele foi comprado pelo Atlético de Madrid do Wolverhampton em 2018, com duas temporadas cruciais no clube inglês antes de se mudar para o Liverpool por cerca de € 43 milhões no mercado de transferências de verão de 2020.

Ele está no Liverpool há três temporadas até agora, mas não jogou muito na temporada atual e não fez sua melhor temporada, graças à melhor temporada do time da Inglaterra. Referência da seleção portuguesa, ele já marcou 10 gols em 29 jogos até o momento.

Mercado de transferências da Juventus

lá existe a juventus Trabalho para definir reforços para defesa. Precisamos de um centro-esquerda como laterais, considerando que Cuadrado pode deixar Turim e Alex Sandro, se ficar, jogará como centro-esquerda em vez de lateral. Alejandro Grimaldo, do Benfica, e Carlos Augusto, do Monza, são procurados, enquanto no lado direito estão em curso os trabalhos para a contratação de Emil Holm, com Spezia a rondar os 10 milhões de euros.