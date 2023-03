Nápoles, mãe de 95 anos e filho de 67 anos encontrados mortos em casa: hipótese de doença e dificuldades

Acesse o artigo e todo o conteúdo do site Aplicativo exclusivo, com newsletters e atualizações ao vivo.

Tragédia em Posilipo, dentro de casa, foram encontrados sem vidaMulher de 95 anos e filho de 67 anos. Por alguns dias, não houve notícias sobre os dois e, por isso, após o anúncio de algumas residências, algumas horas atrás, Forçou a porta do apartamentoVia Posillipo, com a intervenção de agentes da Polícia Estadual Em sinergia com eu Bombeiros.

Dentro da casa, foram encontrados os corpos sem vida da mãe e do filho A causa da morte está sob investigação Membros do Núcleo Científico estão envolvidos em operações conjuntas com a Delegacia de Polícia de Posilipo.

De acordo com as investigações preliminares realizadas pela polícia, eles podem ter morrido de causas naturais. Em particular, a hipótese defendida pelo esquadrão voador da capital napolitana nessa época era que O primeiro a morrer devido a uma doença repentina foi um filho de 67 anos. Ele ajudava sua mãe deficiente física e autossuficiente nas tarefas diárias. Sem o apoio do filho, a mulher teria morrido de fome alguns dias depois. As investigações sobre o caso ainda estão em andamento e uma imagem mais precisa será delineada somente após as descobertas forenses.

Leia o artigo completo

Em Il Mattino