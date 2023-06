Udinese, Juve também gostam de Beto

UDINE. Aqui estamos. Depois de coletar sim Lorenzo LucaO atacante de dois metros voltou ao Ajax depois de um ano emprestado, e a Udinese deu os últimos passos com o Pisa para fechar um acordo (empréstimo de um ano com possibilidade de compra no ano que vem por 8 milhões) que trará o atacante. Para realizar ensaios clínicos em Friuli.

Gino Bozo Ele fecha a “mão” para o centroavante, já que o brasileiro já garantiu em abril passado BrennerCerca de 10 milhões de euros serão colocados à frente da empresa, como investimento na sua compra Isaque venceA Udinese vai se permitir esperar por uma oferta mais atraente para uma transferência Beato.

Resumindo, cabe falar de uma “mão” no Scala 40, a franquia da Juventus pode realmente fechar com as cartas na mão – como dizem – ou seja, sem continuar a compra após uma importante. Como a venda do português que chegou a Itália há dois anos vindo do Portimonense (clube que ostenta uma percentagem de vendas).

Beato marcou 21 gols em 61 jogos no campeonato aqui. Só o tempo dirá se as margens da vitória, a preparação física de Luca e o talento do brasileiro serão suficientes para terminar em gols na Udinese. Gerard Deulofeuembora não imediatamente).

Esta é uma típica “corrida da Udinese”? Sim, só esperando. Para perceber quem vai tocar para chegar o mais perto possível dos 35 milhões que o Bozo pediu aos portugueses.

Por enquanto, o Napoli, que chegou aos 25 milhões, deve integrar um dos muitos jovens nas mãos do presidente. Aurelio De Laurentiis.

Nesse caso, é preciso aguardar uma possível oferta para continuar as negociações nesse caminho Victor Osimhen, O Bayern de Munique tem sido falado nas últimas horas, mas também sobre o PSG, onde o número um napolitano já enviou o preço: 180 milhões. Dinheiro para comprar outro atacante.

Mas Beto também é procurado por outro clube de ponta do nosso Campeonato, a Juventus, que está à venda. Dusan Vlakovich Termina no Real Madrid. Ou mesmo no Bayern. É muito menos do que a Jóia de Nápoles. Cerca de 70 milhões.

Por isso a Juve testou o Beto.

Diferença de milhões: 5 líquidos por ano, 10 brutos para contrato de cinco anos, 50 milhões. Na hora da compra, esse aspecto também deve ser ponderado.