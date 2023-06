Em poucas horas, 40 desembarcaram e 13 migrantes foram encontrados na água e resgatados a tempo.

23h30. Outros 250 migrantes desembarcaram em Lampedusa. Seis pequenas embarcações – com 48, 45, 44, 40, 39 e 34 a bordo – foram recuperadas pela autoridade portuária na zona de Sar e pela polícia de Nidhi no mar em frente à ilha. Os pousos de hoje subiram para 46 com um total de 2.033. Mesmo os recém-chegados foram levados para o hotspot do distrito de Impriakola.

10 horas. 13 outros 41 migrantes a bordo do mesmo barco de ferro e 13 outros resgatados na água por um barco patrulha da Guardia di Finanza na costa de Lampedusa chegaram a bordo do Favarolo. Um total de 54 pessoas estavam a bordo do pequeno barco, que partiu de Sfax, na Tunísia. Não se sabe por que os 13 caíram no mar. Eles serão solicitados a reconstruir o que realmente aconteceu pelos guardas da Força Aérea, que estão no hotspot 365 dias por ano.

19h50. 450 migrantes deixaram o hotspot de Lampedusa. Depois de transferir 249 no final da manhã por um barco programado que já havia chegado a Porto Empédocles, província de Agrigento, de acordo com Viminale, a polícia escoltou 150 migrantes, foto não relatada, prestes a embarcar em uma viagem. Um barco patrulha de chamas amarelas se dirigia para Pozzallo. Outros 250 começarão a embarcar em uma balsa da Cassitra Line que chegará a Porto Empedogle amanhã de manhã, enquanto outros 50 serão levados para Porto Empedogle com um barco patrulha da Guardia de Finanza. Antes dessas transferências, a recepção no distrito de Impriacola abrigava 2.911 convidados. Agora, depois dos recém-chegados, são 2.768 migrantes.

19h00. Oito desembarques com 341 migrantes ocorreram em menos de uma hora em Lampedusa. Sem contar com os 13 cidadãos não comunitários desta vez resgatados na água, o número de aterragens registadas desde a meia-noite subiu para 39, num total de 1.729 pessoas. A Guardia di Finanza e o escritório do Harbour Master estão localizados no maior Inferno das Ilhas Pelagie, que vai e volta do cais de Favarolo. Os últimos barcos interceptados e resgatados continham 27, 52, 46, 42, 47, 45, 42 e 38 cidadãos não comunitários, todos com partida de Sfax, na Tunísia.

18.15 Os 13 migrantes foram resgatados pela Guardia di Finanza no mar ao largo de Lampedusa. Como estavam na água, corriam o risco de se afogar quando os financiadores os avistaram e embarcaram no barco patrulha V1102. 13 pessoas, com medo de precisar de atenção e tratamento médico, foram imediatamente levadas para as docas de Favarolo. Eles viajaram juntos com 40 migrantes, embora estivessem em um pequeno barco e foram resgatados por outro barco patrulha da Yellow Flames. A equipe se reunirá diretamente no hotspot do distrito de Impriacola. 13 pessoas passaram por exame médico, mas aparentemente não haverá emergência.

4 da tarde. Mais desembarques em Lampedusa, onde desembarcaram 246 migrantes. Os barcos de patrulha da Guardia di Finanza e da Autoridade Portuária recuperaram um total de 6 barcos, incluindo pequenos barcos e botes em que viajavam. Eles subiram para 31. Com um total de 1.388 pessoas, os atendimentos começam à meia-noite. As últimas embarcações interceptadas, todas partindo de Sfax, na Tunísia, tinham no mínimo 25 e no máximo 50 pessoas. Mesmo os recém-chegados, após um exame inicial de saúde a bordo do Favarolo, foram levados para o hotspot distrital de Impriacola, onde o número de hóspedes subiu para 2.833.

13h Outros 168 migrantes desembarcaram a bordo do Favarolo depois que quatro barcos a caminho de Lampedusa foram interceptados por barcos-patrulha da Guardia di Finanza. vai até 25, a partir da meia-noite, desembarque na maior das Ilhas Pelagie, onde chegaram 1.142 migrantes. Quatro grupos diferentes de 27 pessoas, 88 (11 mulheres), 41 (9 mulheres e 2 menores) e 12 homens, disseram ter deixado Sfax na Tunísia e Juwara na Líbia. Todos, após um primeiro exame de saúde, foram levados ao hotspot da Contrada Impriacola, onde vivem 2.587 pessoas.

Na madrugada, 249 pessoas embarcaram no ferry da Galaxy Line com destino ao Porto Empédocles. À tarde, um barco-patrulha do Yellow Flames, em direção a Pozzallo, está preparado para transferir 150 convidados da primeira estrutura de recepção.

10 horas da manhã. Ainda pousando diretamente no continente de Lampedusa. 44 migrantes são parados pelos Carabinieri enquanto caminhavam pela Estrada Bonante, perto de Tabacara. O grupo deve ter desembarcado próximo a Cala Galera e, ao que tudo indica, dois homens estariam próximos à praia. Buscas estão em andamento por dois supostos migrantes que ficaram em Cala Galera e pelo barco usado para cruzar de Sfax. Já durante a noite houve três pousos autônomos entre o navio Madonina e Cala Francis. Por este porto, o número de desembarques sobe para 21 desde a meia-noite.

9:00 horas. Outros 234 migrantes que viajavam em 6 pequenas embarcações foram resgatados pelos barcos patrulha CP305 da Guarda Costeira e V7007 da Guardia di Finanza entre o território italiano e as águas em frente a Lampedusa. Entre os barcos: 29, 46, 39, 41, 31 e 48 partiram de Sfax, na Tunísia. Eles vão até 20, a partir da meia-noite, o maior desembarque nas Ilhas Pelagie, agora 930 pessoas chegaram. Mas existem outros “carrinhos” já anexados e visualizações.

7h30. 696 migrantes desembarcaram em Lampedusa durante a noite. Catorze pequenas embarcações, com um mínimo de 27 pessoas e um máximo de 133 pessoas, ancoradas ou salvas no mar em frente ou na lateral da ilha. Ontem, 1.292 migrantes chegaram à ilha em 26 veículos diferentes. O hotspot do distrito de Impriacola teve 2.069 hóspedes na madrugada, apesar de uma enxurrada de transferências organizadas pela província de Agrigento. No início da manhã, a polícia vai escoltar os 183 migrantes até ao porto, onde embarcarão no barco Cassitra com destino ao Porto Empédocles. À noite, foram tomadas providências para evacuar mais 200 com a nave a motor Galaxy.

Dez dos 14 pequenos barcos encalhados durante a noite em Lampedusa partiram de Sfax, na Tunísia, onde pagaram entre 1.200 e um máximo de 2.500 dinares tunisinos cada para fazer a travessia. O barco de madeira de 6 metros, com 27 tunisianos, incluindo 3 mulheres, saiu de Kerkenna, na Tunísia, e a viagem custou muito caro: 7.000 dinares tunisinos cada. Os outros três ônibus, 56, 133 e 60, transportando pessoas de Bangladesh, Marrocos, Somália, Egito, Eritreia, Sudão, Marrocos, Paquistão, Síria e Gana, partiram de Juwara, Sabrada e Karapoli, na Líbia, e pagaram entre US$ 3.500 e US$ 4.500. 12.000 dinares líbios cada. Três barcos líbios chegaram diretamente ao continente de Lampedusa: 56 chegaram às docas de Madonina com migrantes, dois chegaram a Cala Francis com 133 e 60.