Governo, alarme nos Estados Unidos: Governo teme nova onda de 100 milhões de casos entre outono e inverno

Aí vem o novo Alarme do governo Dar Estados Unidos: Uma nova onda pode atingir os Estados Unidos entre o outono e o inverno 100 milhões de novos casos. Estas são as previsões do governo dos EUA, enquanto o Congresso está tentando fazer com que outros as aprovem US$ 22,5 bilhões para vacinas, Tratamentos e testes, no entanto, encontram oposição de republicanos que insistem em um número menor (10 bilhões). A nova onda está ligada à rápida evolução do vírus na família Omigron (Portanto, não é uma nova variante), que começará no sul neste verão e depois se expandirá para outras partes do país no outono.

Eles estavam na Itália hoje 40.522 novos casos Registro e 133 óbitos. Diante de mais de 300 mil tampões processados, entre antigênicos e moleculares, há uma relação positiva 13,3%, A queda foi de 1,3 ponto percentual em relação a ontem. Os dados da curva epidêmica do Covit-19 estão diminuindo: casos e mortes diminuíram na semana passada, assim como a pressão sobre os hospitais italianos continua diminuindo.

No entanto, sair da declaração estendida é preocupante Instituto Superior de Saúde, O número de recorrências aumentou 5 pontos percentuais nos últimos 7 dias. A ponta da máscara é uma barreira de proteção contra o vírus. “O tema é responsável”, diz Roberto Speranza, Ministro da Saúde. “A lei que assinei é resultado de votação parlamentar e prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras em equipamentos de transporte, pavilhões esportivos, teatros e teatros e em todo o mundo. Há recomendação em todas as outras áreas – explica Speranza aos microfones SkyTg24 -. No local de trabalho, o sintoma é o mais focalizado. Os protocolos em vigor hoje, assinados pelos sindicatos e associações patronais, indicam que o uso da máscara é adequado. A máscara continua sendo uma ferramenta importante na luta contra o Governo”. Taxa de mortalidade do governo Por isso Não vacinado (36 óbitos por 100.000 civis), quatro vezes mais do que o ciclo completo de vacinação por 120 dias, segundo o relatório ampliado do ISS (9 óbitos por 100.000 habitantes) e aproximadamente oito vezes maior do que os vacinados com a sobredosagem/reforço (5 óbitos por 100.000 habitantes).