CM.IT | Com desconto, Mourinho ‘avisa’ Inter e Milan

A Roma já está planejando sua próxima campanha de transferências: um meio-campista à vista para sua terceira temporada na Série A.

Em casa Roma Estamos nos preparando para o jogo contra segunda-feira à noite FiorentinaMas principalmente na final Liga da Conferência Vitória de quinta-feira à noite com o Feyenoord e marcada para 25 de maio em Tirana.

No entanto, ao mesmo tempo, o clube já está planejando a temporada e o próximo mercado, o que deve levantar mercado e deixar o time profundamente disponível para os jogadores. Mourinho. Os portugueses ‘exigem’ que a fasquia seja elevada. A este respeito, segundo informação recolhida pelo Calciomercato.it, uma das prioridades dos portugueses foi reforçar o meio com dois novos patches, não um.

Um dos perfis favoritos de Roma e o que eles já estão trabalhando é o perfil de Jerty batedorHolandês em Todos Bolonha A partir de Mihajlovic. Como o CM.IT aprendeu, os olheiros da Roma também o seguiram recentemente ao vivo, elogiando suas habilidades na fase de obstáculos e na construção de jogos.

Shouton também é reverenciado por outros grandes nomes Uma liga, Veja Inter (como sub Prosovic) E Milão Mas Juventus E FiorentinaBem como a diversas empresas estrangeiras, para o efeito Diego Pinto E seus seguidores devem agir decisivamente para evitar deixá-lo escapar. Nos últimos dias, seu agente tem realizado várias reuniões na Itália, e para Souton – que disse ter se inspirado em Cesc Fabregas quando veio para Bolonha – o objetivo é claro: dar o salto ‘grande’.

Calciomercado Roma, visor voltado para Scouton: pode cobrir menos de 12-15 milhões

De acordo com a coleção de Calciomercato.itPode ser menor do que o contrato 12-15 milhões de euros O contrato do ex-Excelsior de 25 anos está prestes a expirar Junho de 2024. Por enquanto, porém, não há negociação porque Bolognese se prepara para substituir o diretor esportivo. Giovanni de Atlanta é de Sardori, que tentou trazer Shouton para Bergamo no verão de um ano atrás.