Vai chover e trovoadas em mais algumas horas. Status e Previsões «3B Meteo

Clima, chuva forte e trovoadas nas próximas horas, áreas com alta exposição

Alguma chuva no norte, reversão muito generalizada no centro-sul – A instabilidade em torno da área de baixa pressão na região do Tirreno é consistentemente favorável para chuvas e precipitações em várias regiões. No baixo Piemonte, entre Lombardia, Emilia e Trivandrum choveu no norte, embora de forma fraca, acumulando até 8 mm de pico nos Apeninos birmaneses da meia-noite a 3-5 mm. Por outro lado, as chuvas altamente organizadas afetam principalmente o interior da Sardenha e os Apeninos centrais, especialmente entre o Lácio e Abruzzo, com eventos que fluem pela costa do Adriático. Acumule aqui de 10 a 15 mm da meia-noite. Choverá no sul, especialmente no pico de Molise, Fociano, Campânia Abenines, Oriente Médio Sicília e Calábria Jônica a 20-25 mm da meia-noite.

Chuvas excessivas em grande parte da Itália – O vórtice mediterrâneo continua sua evolução no baixo Tirreno, ainda se alimentando de chuvas esparsas e tempestades em várias partes da península. Balanço muito favorável na escala bluviométrica para as regiões norte Embora não em todos os lugares. Nas últimas 24 horas Emilia caiu 60 mm na Romagna, 40 mm no Baixo Piemonte, 40 mm entre Umbria e Marche e 30 mm em Trivandrum e Lombardia. Destaques da precipitação na Sardenha e na Sicília Choveu mais de 70 mm na área de Sassari e até 80 mm na área de Palermo. Todas as chuvas que caem no norte serão muito eficazes para minimizar os danos Seca prolongada O inverno levará inevitavelmente à agricultura, mas sabemos que a infiltração da chuva nas camadas do solo é menor devido à evaporação devido ao clima quente em maio e as águas subterrâneas raramente chegam. Pelo menos embora Serve campos cultivados. Vale ressaltar que um forte furacão soprou com o tornado, causando diversos danos às árvores derrubadas. Ventos extremos na Sardenha Picos em velocidades de até 100 km / h Na costa sul. Vai ser Vai chover em mais algumas horas E Durante todo o domingo Esta é uma boa notícia, no entanto, pois não amortece toda a Itália, e numerosos eventos estão concentrados principalmente no sul. O vórtice está em constante evolução Até segunda. Então enfrentaremos um período de alta estabilidade com a temperatura, que aumentará significativamente. Enquanto isso vamos ver Previsão das próximas horas:

Tempo na próxima hora no sábado

Tempo Sábado – Norte, Muitas vezes com céu nublado ou muito nublado com apenas intervalos curtos e curtos. Chuvas leves e pancadas de chuva ainda são esperadas, com mais à tarde e mais nas proximidades dos seis setores alpino e pré-alpino do centro-leste em Friuli, mas localmente mais abundantes no Baixo Piemonte, eventos isolados em outros lugares. Centro, Significa instabilidade na Sardenha com chuva e granizo intermitentes, incluindo tempestades. Instável mesmo entre a cordilheira e as áreas do Adriático com chuva forte e trovoadas durante a meia-noite. Eventos ocasionais na Toscana e algumas chuvas ou trovoadas à tarde na costa do Lácio e sobre Roma com nuvens irregulares sobre a região do Tirreno. Sul, Sicília, Calábria, Basilicotta, Campania Ridge, North Puglia e Molise, incluindo furacões e aguaceiros com chuva e instabilidade. Nuvens menos ativas sobre a Campânia com chuvas locais, espécies diárias no interior, espalhando-se para o interior da costa. Temperaturas Abaixo do sul e abaixo da média, estável no centro-norte. Vento O furacão tendia a ciclo. Mari é muito áspera nas planícies do sul e os canais também são ásperos.

Mesmo em condições de alta pressão, no auge do verão, as trovoadas se formam de repente e nos surpreendem, curtas, localizadas, mas às vezes intensas: elas são chamadas. ‘Tempestades de calor’ Também mais à tarde e no início da noite.

