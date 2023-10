Biblioteca Europeia em Milão, buscas e apreensões por fraude em licitações: Stefano Bori e Sino Zucchi também sob investigação

Está em curso uma busca e apreensão de equipamento informático em Milão, no âmbito de uma investigação de fraude no concurso para a nova Biblioteca Europeia de Informação e Cultura (BEIC) a ser construída na zona de Porta Vittoria. Entre os investigados, o arquiteto Stefano Bori.

Pelo que sabemos, o arquiteto também está envolvido Rafael Lunati e arquiteto Abobrinha Chinesa, Professor do Politécnico, juntamente com uma equipa de outros especialistas é o líder da equipa do projeto de sucesso. Há vários suspeitos no processo, coordenado pela subprocuradora Tisiana Siciliano com os procuradores Serafini, Filippini e Clerici. A polícia financeira em ação.

Pelo que sabemos, a investigação envolveu tanto os protagonistas que receberam o contrato como a comissão que o adjudicou. Não líderes municipais.

O novo “BEIC” deverá estar pronto até 2026 com 101 milhões de euros de financiamento do Pnrr. O projeto vencedor foi apresentado após um concurso internacional e há um ano foi apresentado no Palazzo Marino com o prefeito Giuseppe Sala e o presidente da Fundação Peak, Francesco Paolo Dronca. “Este projeto – escrito nas motivações da comissão arbitral liderada por Bori – responde com simplicidade e credibilidade ao ambiente urbano, à complexidade do plano operacional e à importância sistêmica exigida para o tema e os valores da sustentabilidade ambiental. de todas as perspectivas”.