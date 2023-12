Análise aprofundada de Paolo Corsini, Schlein em Adreju Storm pelas palavras do diretor Roy: Sergio pede relatório

Assine com o Google

Diretor Executivo Roy, Roberto Sérgio, Foi solicitado relatório à Administração de Pessoal da Viale Mazzini sobre a intervenção do Diretor de Inteligência, Paulo Corsinipendência Atreju 2023. O CEO pediu para ver o vídeo do discurso em que o jornalista teria agredido o secretário do Partido Democrata. Ellie SchleinEle teria usado repetidamente a palavra “nós” sem nomeá-la Irmãos da Itália.

Corsini: “Desculpe pelas palavras tiradas fora do contexto, peço desculpas”

“Quando você extrapola a partir do contexto em que as palavras são expressas, você sempre corre o risco de se prestar à crítica e à exploração fáceis. Ontem fui convidado para realizar uma discussão introdutória de um evento que, nos últimos dias, contou com contribuições de convidados e personalidades de alto nível ao público. Neste contexto, lamento sinceramente que algumas das minhas frases possam ter causado um mal-entendido”, disse o diretor da Roy Insights, Paolo Corsini, após a controvérsia sobre Atreju.

«Nos meus curtos discursos introdutórios, destinados exclusivamente a animar o debate, envolver e apresentar os oradores, não há obviamente nenhuma intenção política ou controversa, pela qual peço desculpa – continua Corsini -. Sou jornalista de serviço público e o meu compromisso diário, tal como o dos meus colegas, é garantir a autonomia, o pluralismo e a integralidade da informação em todas as situações.

Democratas pedem a renúncia de Corsini

“Um gestor da RAI pode abrir um partido e dizer publicamente: ‘Somos irmãos da Itália’? Mais uma vez, o mesmo presidente, Paolo Corsini, pode atacar a secretária do Partido Democrata, Ellie Schlein, a partir da plataforma Atreju? Rai não transmitiu o programa de Roberto Saviano sobre a Máfia porque o escritor napolitano criticou o ministro Salvini. Paolo Corsini também Queremos o mesmo tratamento: ele renunciou ao cargo de diretor de análise de imprensa de Roy”. O anúncio foi feito pelo gerente de informação do Partido Democrata, Sandro Rutolo.

Schlein: “A posição de Atreju para obter crédito dos responsáveis”

A resposta veio à tarde Ellie Schlein: “Estou simplesmente a salientar a diferença de abordagem. Estamos aqui com mais de 800 membros em seis mesas, com contribuições e ideias para nos inspirar a criar um plano para o futuro da União Europeia. A outros níveis, parece Para mim, os números estão mudando para obter crédito dos responsáveis ​​e para mostrar que estão obedecendo às ordens, aqui é muito diferente.”

No Il Messaggero