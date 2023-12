Gabinete aprova 4 a 3 parênteses para pedido provisório sobre sim, superbonus e novo IRBEF – Notícias

Conselho de Ministros luz verde para ordem temporária com nova intervenção Super bônusCom base no acordo assinado antes do início da reunião.

Antes da reunião do Gabinete, os dois Vice-Primeiros-Ministros reunir-se-ão. Antonio Tajani E Matteo SalviniMinistro da Economia Giancarlo Giorgetti e secretário adjunto do presidente Alfredo Mantovano.

com a Lei de Ordem Temporária Super bônusÀ medida que aprendemos, um abaixo A favor dos contribuintes com rendimentos até 15 mil euros, podem beneficiar da contribuição das despesas incorridas de 1 de janeiro a 31 de outubro de 2024. As modalidades de acesso a estes fundos serão estabelecidas por decreto do MEF.

Como explicam fontes do Palazzo Sigi, “pelo bom senso e pelos seus próprios fins”: “não se espera nenhuma prorrogação”, mas as obras são encorajadoras, “o Conselho de Ministros aprovou algumas intervenções no domínio dos bônus de construção. “. Em particular, indicam as mesmas fontes, foram tomadas medidas em matéria de superbónus, bónus sísmicos e incentivos para a remoção de barreiras arquitectónicas.

Há um corte nas deduções dos donativos aos partidos políticos: Na última versão do Decreto Legislativo que implementa a Delegação Financeira, que foi firmemente aprovado pelo Conselho de Ministros, os donativos aos partidos estão entre os itens a serem cortados, como temos aprendido. 260 euros. Guarde-os para organizações sem fins lucrativos e do terceiro setor.

O Conselho de Ministros existe por proposta do Presidente É aprovado plano extraordinário de intervenções infraestruturais ou de requalificação em funcionamento no território do concelho de Caivano 15 de setembro de 2023, a que se refere o artigo 1º do Decreto Legislativo n. 123, substituída, com alterações, pela Lei 13 de novembro de 2023, n. 159. O plano prevê a implementação de intervenções de emergência relacionadas com a reabilitação de áreas urbanas degradadas, promovendo programas de melhoria da decoração urbana, manutenção, restauro, reutilização, restauro, conclusão, adaptação, reconstrução e reabilitação geral de estruturas e espaços edificados. Aborda a mobilidade sustentável e a proteção ambiental através de medidas de redesenvolvimento que incluem a implementação de tarefas destinadas tanto à segurança regional como à capacidade de resiliência urbana e ao reforço da eficiência urbana.

O decreto Milleproroghe adia para 30 de março de 2024 o prazo de apresentação para 30 de março de 2024 das propostas de renovação dos planos econômico-financeiros (PEF) pelas concessionárias cujo período regulatório de cinco anos terminou, para 30 de março de 2024. a atualização dos planos econômico-financeiros das concessionárias rodoviárias e das normas emanadas da Entidade Reguladora dos Transportes e da concessionária é 31 de dezembro, estendendo-se até 2024. Pendente de atualizações regulares, O número de autoestradas aumentou 2,3 ​​por cento em relação ao índice de inflação (NADEF) até 2024. Os ajustamentos relativos a estes aumentos tarifários, sejam eles para baixo ou para cima, são limitados pela revisão do PFE”. É o que lemos no comunicado final do Conselho de Ministros.

O Conselho de Ministros deu firme aprovação a outros Quatro mandatos legislativos que permitem a delegação financeira, passos no sentido da racionalização e simplificação do sistema fiscal. São 4 regras: Conformidade Conjunta, Contencioso Tributário, Lei do Contribuinte e O primeiro lote de reformas do Irpef reduz as faixas de 4 para 3. “O governo – sublinham fontes do Palazzo Sigi – está a implementar rapidamente a delegação e concluirá 2023 respeitando todos os objetivos que estabeleceu. A revolução financeira que a Itália espera há mais de 50 anos estará concluída em 2024. “.

A prorrogação da isenção fiscal para atletas, que teria permitido aos clubes da Série A atrair jogadores do exterior durante a janela de transferências de inverno, foi cancelada.. Depois de um acalorado debate no gabinete, dizem algumas fontes, o governo optou, na verdade, por manter o aperto introduzido por um dos decretos legislativos que terá início em Janeiro e implementará o comité de finanças. A Liga ficou satisfeita, definindo os descontos como “imorais” e “convidando-nos a investir em jovens italianos e não em estrangeiros bem pagos, que muitas vezes são escassos”. O tradicional decreto legal de fim de ano Millebrøhe, aprovado em Conselho de Ministros, nem sequer tem lugar para atividades em estâncias balneares. Mas, apesar disso, Fratelli d’Italia apela aos municípios para que mantenham as concessões existentes ao longo de 2024, “à espera de uma lei definitiva que ponha finalmente fim à prática ilícita e tranquilize os operadores”. A FI também entra em campo: “Erram os municípios que querem impor procedimentos desnecessários, defendemos as instituições e pedimos que esclareçam”, afirmam Maurizio Gasparri, líder do Forza Italia no Senado, e a deputada Deborah Bergamini. Deixando de lado os jogadores de futebol e os resorts à beira-mar, há muitas prorrogações chegando até 2024. Não há ajustamento do ISTAT por mais um ano para edifícios arrendados pela AP para fins institucionais e prorrogação do concurso para subsídio de investigação até ao final de julho. As universidades, bem como os vice-diretores de escolas, estão isentos do ensino.

Leo, com novo Irpef e poupança para renda média-baixa



“2023 termina com uma conclusão mais que positiva quanto ao processo de implementação da reforma tributária”. O anúncio foi feito pelo vice-ministro da Economia Maurício Leo, em nota. “O Conselho de Ministros aprovou quatro decretos legislativos, além dos dois da semana passada. As disposições mais importantes contribuirão para simplificar o sistema fiscal, tornando-o mais justo e dinâmico”. Leo explica: “A estrutura relativa às alíquotas do IRBEF foi simplificada, com maiores economias fiscais para grupos de renda média-baixa, refletindo as mudanças em curso na estrutura econômico-financeira internacional”. “Também estamos a intervir nos contenciosos fiscais com o objetivo de agilizar e simplificar procedimentos, promover audiências à distância, digitalizar o processo e estabelecer a conciliação judicial para reduzir litígios nos processos”, sublinha o vice-ministro. “Para as empresas, também serão alterados os limiares de acesso ao regime de joint compliance (a partir de 2028 também serão envolvidas aquelas com um volume de negócios não superior a 100 milhões de euros). será fortalecido com maior segurança nas questões tributárias relevantes”, acrescentou. “Finalmente, o imposto Previmos alterações na lei do pagador, a introdução de um novo regulamento de defesa fiscal, conferindo à administração a obrigação de continuar cancelando suas ações em casos específicos de ilegalidade manifesta. Assim, a acção governamental nesta frente continua a um ritmo implacável.Estamos a honrar os prazos que estabelecemos após a aprovação da legislação de implementação em Agosto. A meta que traçamos para 2024 – Leão – termina – é dar continuidade. A nossa acção governamental completa a implementação de uma reforma que a Itália espera há mais de meio século.

Fi: Os pontos fracos não precisam devolver o dinheiro do superbônus



“Acordo positivo sobre o Superbonus. Graças ao compromisso da Forza Italia, as empresas e os cidadãos serão protegidos, especialmente os vulneráveis ​​que não precisam devolver dinheiro por tarefas inacabadas, e serão apoiados para concluí-las. A linha de boa governança da Forza Italia passa”. O partido liderado por Antonio Tajani escreve em X.

Superbonus de 110% para fechar empregos para pessoas de baixa renda



“Nenhum cidadão honesto será penalizado porque o governo cumpre as suas promessas. Graças à iniciativa e ao compromisso da FI, foi alcançado um acordo para pagar o bónus”. como Paulo Barelli, presidente da delegação Forza Italia. “Com um decreto específico do Conselho de Ministros – acrescenta – o bónus de 70% manter-se-á para todos aqueles que prossigam as obras em 2024, prevendo-se uma amnistia geral, que permitirá a quem não tenha concluído as obras até 31/12. 12 para evitar o reembolso. 110% para quem tem baixa renda e quem não concluiu a obra. O bônus de construção continua lá”.

