Pneus gastos, com este teste você poderá descobrir o quão perigoso é sair da estrada

Dois testes práticos, simples e intuitivos, para entender se é hora de trocar os pneus gastos do seu carro. Métodos.

A “regra geral de que nunca ou raramente falha”, tão cara a Nicolau Maquiavel, não existe no setor automóvel. Tantas variáveis, desde o quanto você usa seu carro até as estradas que você percorre, até quanto tempo usamos nosso carro seguido, fazem toda a diferença no mundo.

Um amigo ou conhecido, o clássico sabe-tudo competente, provavelmente já lhe contou isso Pneus Eles devem ser trocados regularmente, aproximadamente a cada 3 anos, ou talvez a cada 30.000 quilômetros percorridos. Possível.

Mas não é uma regra prática do tipo “nunca ou raramente falha”. Não há nada objetivo ou semelhante para qualquer motorista. Você não precisa necessariamente substituir seus pneus em um horário específico ou em um período de tempo específico.

o Pneus gastos Depende de vários fatores: clima, condições da estrada e estilo de direção, para citar alguns. No entanto, o principal factor que determina se um pneu precisa de ser substituído é a profundidade do piso. Em caso de substituição é melhor trocar os quatro pneus, mesmo os que não estão gastos, eliminando assim qualquer diferença de aderência entre pneus novos e quase usados, o que poderia levar a características de condução abaixo das ideais, o que poderia causar um acidente. Como você percebe isso? Existem alguns truques que, mesmo que não sejam objetivos, podem nos fazer duvidar e talvez até invalidá-los.

O teste do centavo realmente funciona em pneus gastos

É possível avaliar por si mesmo, pelo menos até certo ponto, de forma breve, mas muito confiável, se o desgaste do pneu atingiu o limite ou se ainda pode ser usado com segurança. Como fazemos?

É necessário utilizar duas moedas de 2€ e colocá-las nos canais de drenagem no interior do piso. Por aqui então Desgaste ou rasgo Se a luneta cobrir a faixa prateada da moeda de euro, sabemos se a luneta está em boas condições ou se é hora de trocá-la. Por outro lado, se você está se aproximando da faixa prata, precisa começar a pensar na possibilidade de alterá-la.

Outra dica útil para pneus desgastados

Outra consideração a ter em conta, que muitas vezes causa problemas e questões críticas, especialmente em carros bastante potentes, é verificar o lado interno do pneu, ou seja, o lado que fica voltado para o motor, por assim dizer.

Neste caso, é necessário virar o volante para um lado, e verificar cuidadosamente esta parte interna: não deve aparecer nenhum desgaste anormal, ou o mesmo desgaste em todos os pontos do carro. plano O mais homogêneo possível. Para todo o resto existe um mecânico. É claro que ele é confiável.