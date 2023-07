Um guia para roupas de banho sustentáveis ​​para o verão de 2023 | Vogue Itália

Os fatos de banho sustentáveis, também já à venda, são as compras que podemos fazer nestas férias que se avizinham.

Seja você fã de biquínis ou maiôs, a palavra maiô faz você pensar exclusivamente em dias passados ​​na praia ou você está entre aqueles que querem estender a temporada ao máximo, transformando-os em roupas íntimas para mostrar até com calças palazzo ou um suéter sob uma jaqueta quando chega o outono, agora você está pensando no que vestir durante as férias nas próximas semanas. Se é fã da moda sustentável, vai procurar fatos de banho com baixo impacto ambiental, produzidos com fios reciclados e recicláveis, capazes de conjugar qualidades como secagem rápida e silhuetas que valorizam cada corpo com preocupação ambiental.

Aqui está uma coleção atualizada de roupas de banho sustentáveis ​​que você não pode perder se estiver procurando por um biquíni, triquíni ou roupa de banho sustentável. E se encontrar no seu armário fatos de banho velhos que já não vai usar, considere reciclá-los aproveitando as propostas de várias marcas como a Calzedonia que oferece um projeto de reciclagem.

madhu

A primeira marca sobre a qual escrevemos é a mais nova. A Mado, cujo lema é “Elegância na simplicidade”, nasceu de facto em Milão em 2022, desenhada em Barcelona e feita à mão em Portugal 100% Made in Italy e 50% de materiais reciclados. A coleção de estreia, Season 1, apresenta fatos de banho de uma e duas peças, totalmente forrados e adequados à sensualidade única de cada mulher. Uma linha de fatos de banho com um design intemporal que, graças às suas linhas limpas e cores modernas e elegantes, permite-nos usar fatos de banho em diferentes formas e ocasiões.

dula

A Dolla é uma marca parisiense, produzida em Itália e Portugal, que oferece uma coleção de fatos de banho básicos que sabe aliar autenticidade e sustentabilidade, promovendo modelos intemporais que duram todas as estações, ao mesmo tempo que trabalha com tecidos ecológicos e implementa práticas de produção ambientalmente conscientes. Cada modelo Econyl pode ser personalizado, escolhendo suportes intercambiáveis, feitos de elementos de série de latão ou alumínio.