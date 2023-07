A verdade por trás dos altos preços dos alimentos e produtos de consumo e a intervenção do governo para derrubá-los

Qual é a verdade sobre os altos preços dos alimentos e commodities? A inflação atingiu níveis recordes nos últimos dois anos, as taxas de juros de empréstimos, empréstimos e hipotecas dispararam e, como resultado, os preços ao consumidor dispararam, causando cambalhotas e pesando nos bolsos dos italianos. Mas nem tudo é culpa da inflação.

A subida dos preços dos alimentos e produtos de consumo não depende única e exclusivamente do aumento da inflação Alcancei as estrelas. De acordo com uma pesquisa britânica da Unite, a maior associação comercial do setor privado do Reino Unido, de fato, o aumento dos preços dos alimentos não é apenas resultado de aumentos de preços de matérias-primas, mas também será causado por Especulação sobre empresas na divisão de lucros.

Segundo os especialistas britânicos que realizaram a pesquisa, as grandes empresas alimentaram a inflação elevando os preços a números que não são justificados pelo aumento do custo das matérias-primas e, assim, os preços dos alimentos atingiram níveis recordes, e os acionistas e proprietários compartilharam os lucros.

Portanto, são os lucros das empresas que impulsionam a inflação que, por sua vez, tem repercussões para os consumidores. Isso significa que As empresas para manter lucros mais altos e obter lucros mais altos, aumentar os preços ao consumidor que os cidadãos agora, em muitos casos, lutam para comprar. A pagar, portanto, são os cidadãos e os trabalhadores.

No entanto, o BCE enfatizou que os lucros em alguns setores estão crescendo fortemente e os preços ao consumidor estão subindo rapidamente, embora na verdade os preços no atacado estejam caindo há algum tempo, e é por isso que podem começar a cair.

No entanto, para que os lucros da empresa caiam, para não subir demasiado as taxas, o próprio BCE terá de continuar a manter as taxas altas, mas neste caso certamente ainda haverá efeitos negativos nos consumidores e nas famílias, entre preços altos e taxas mais altas.

Pesquisadores de um grande sindicato do setor privado do Reino Unido descreveram claramente a situação do aumento real dos preços de alimentos e bens de consumo, ao chegarem às conclusões reveladas após a análise das 350 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres, que mostra que as margens médias de lucro, ou seja, o faturamento de uma empresa superior ao custo das vendas, passou de +5,7% registrado no primeiro semestre de 2019 para +10,7% no primeiro semestre de 2022.

As empresas analisadas incluem gigantes dos supermercados como Tesco, Sainsbury’s e Asda, que geraram lucros combinados de £ 3,2 bilhões em 2021, quase o dobro dos níveis pré-pandemia, mas também gigantes de alimentos envolvidos na produção e processamento de alimentos, como a Nestlé, que obteve lucros líquidos de £ 13,7 bilhões, um aumento de quase £ 4 bilhões em 2019, tendência que continuou em 2019. 22 também com os aumentos acentuados de seus produtos.

Dados os preços dos bens de consumo que agora dispararam e as dificuldades que muitos italianos têm em subsidiar os novos custos, O governo decidiu intervir definindo novas medidas para controlar os preços ao consumidor.

De acordo com as últimas notícias, o Ministro da Empresa e Indústria da Itália Urso deixou claro que para lidar com a inflação, mesmo que esteja diminuindo, são necessárias soluções para combater as práticas comerciais desleais. Justamente por isso, foi lançada uma discussão que levaria a um acordo com ampla distribuição, que inclui também o sistema produtivo.

Pelo que foi anunciado, há promessas de que a próxima semana será decisiva para que se chegue a um acordo que reduza de fato os preços dos bens de consumo. O governo pretende chegar a um acordo com a rede comercial com o objetivo de congelar o aumento do preço de uma cesta básica.

Outra intenção do governo é também intervir contra as práticas de distorção das companhias aéreas, que aumentaram excessivamente seus custos para voos de verão, tornando as partidas para destinos italianos muito estressantes, quase impossíveis.