RAM 1500 REV, a pick-up elétrica com 805 km de autonomia

Terceiro Incomodo – ele é chamado RAM 1500 REV o primeiro captador elétrico Casa americana de propriedade da Stellantis. Após a divulgação das fotos, a RAM apresentou oficialmente o novo modelo no New York International Auto Show, revelando todas as especificações técnicas. Isso é fundamental para a estratégia de eletrificação da marca, já que na América esse tipo de veículo, chamado de “caminhão”, está consistentemente entre os veículos mais vendidos de todos os tempos. Os concorrentes do novo RAM 1500 REV são o Ford F150 Lightning e o Chevrolet Silverado EV.

Números distintivos – o bateria afiliado RAM 1500 REV Disponível em dois tamanhos diferentes: 168 e 229 kWhcom cada independência anunciar 573 e 805 km. Ambos, graças à arquitetura do veículo, que suporta uma potência de recarga de até 350 kW, podem ser recuperados em 10 minutos para uma distância de 177 km. Capturar as estrelas e listras não é apenas o alcance, mas também o desempenho, que é garantido graças a duas unidades de motor elétrico (EDM) integradas de 339 cavalos de potência que combinam o motor, a caixa de câmbio e o inversor. Um foi colocado no eixo dianteiro com embreagem automática, para permitir que as rodas girem livremente em determinadas condições, maximizando a eficiência em condições difíceis. A outra unidade EDM está localizada no eixo traseiro, que pode ser acoplada a um diferencial de bloqueio eletrônico. o 654 cavalos de potênciaEm geral, e eu 840 Nm de torque Eles permitem que o caminhão vá de 0 a 100 em 4,4 segundos. Além disso, o Ram 1500 REV tem uma capacidade de reboque de 6.350 kg, com uma carga máxima de 1.225 kg.

nova plataforma – o RAM 1500 REV É construído na nova plataforma estrutura STLA, para veículos elétricos, com design “body on frame”. A nova estrutura de aço de alta resistência é feita de materiais que garantem rigidez e resistência; A arquitetura da estrutura do STLA é mais larga no meio para integrar com eficiência a bateria, com proteção fornecida pelas longarinas. Em termos de eficiência, a parte inferior da carroceria garante um coeficiente de arrasto aerodinâmico de 0,340.

Pode sair da estrada – o RAM 1500 REV Possui suspensão traseira independente multi-link com amortecedores pneumáticos ajustáveis, que permite cinco modos diferentes: entrada/saída, estrada aérea, estrada normal, estrada 1 e estrada 2 fora de estrada.” Alumínio polido de 22 polegadas rodas combinadas com jantes 275 / 50R22 Pirelli Scorpion todas as estações.

Recarga bidirecional Sendo equipado com carregamento bidirecional, o RAM 1500 REV Ele pode recarregar outro veículo elétrico e fornecer energia à rede. De facto, pode também ser utilizado para alimentar a casa em caso de intempéries, ou, em alternativa, para assegurar o fornecimento de energia à obra.

Bem equipado – Disponível em cinco acabamentos, incluindo o Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited e o novo Tungsten, RAM 1500 REV Possui um interior tecnológico, mantendo-se fiel ao estilo corporativo americano. Na verdade, sendo projetada para um público “prático”, a RAM achou por bem deixar de fora muitas das chaves físicas. O painel de instrumentos apresenta instrumentos digitais visíveis em um painel de 12,3 polegadas e por um display vertical central a partir do qual o sistema multimídia Uconnect 5 pode ser gerenciado. Há também um espelho retrovisor digital e um ‘head-up display’. Este último, configurável até 10 polegadas, é capaz de exibir simultaneamente vários conteúdos como funções Adas, limite de velocidade e indicadores fornecidos pelo navegador. Não perca o sistema de áudio padrão Klipsch Reference Premiere, que é equipado com 23 alto-falantes e, segundo a casa, é capaz de garantir uma experiência sonora superior.

não exagere – esteticamente RAM 1500 REV Tem formas bastante semelhantes às da versão com motor térmico. As principais inovações concentram-se na dianteira, onde há novos faróis de LED que se estendem horizontalmente, inseridos em uma grade totalmente nova. As lanternas traseiras, o para-choque e o design da fáscia também mudam.