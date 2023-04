Este não é um país para motoristas: enormes restrições de tráfego a partir de 2024, você basicamente não viaja mais

Nossas cidades estão cada vez mais problemáticas para quem tem carro e precisa dele para se locomover: Olhando para frente, daqui a apenas um ano, teremos restrições insanas. qualquer?

Carros banidos da nossa cidade? O que teremos que inventar para circular pelos centros urbanos quando, em breve, em 2024, o as coisas vão mudar Então extremista? ou como?

Estão à porta novos cenários que se preparam para voltar a transformar, desta vez de forma radical, alguns dos hábitos data relevante usar das maneiras caminhos estrada.

Os carros podem não ser bem-vindos em muitas áreas: com novas restrições, eles são muito mais difíceis do que eram desde então 2024 Eles terão o poder de me forçar Cidadãos a escolhas radicais.

O que realmente está acontecendo? Num contexto global em que a sustentabilidade ambiental felizmente se torna mais central, a consequências para motoristas Mas nem sempre são positivos.

Automático, o que acontecerá a partir de 2024?

Para dar um exemplo, com o objetivo de preparar um maior controle para proteger os limites de poluição da cidade, o Strict novos procedimentos para ZTL. onde?

Em particular, estamos falando sobre o novo Área de tráfego limitado Zize que, a partir do início de 2024, será implantado na cidade de Paris, onde o prefeito Ann Hidalgo Recentemente obteve outro resultado valioso em termos de sobrevivência.

Estamos falando de paradas ai bicicletas elétricas Outro flagelo do centro de Paris em termos de segurança rodoviária. Quando em vez de proibir uma nova entrada, a situação é completamente diferente.

A quinta etapa começa a partir de julho, que proíbe o acesso de segunda a sexta-feira no horário 8-20 para carros de pelo menos 2 e Euro 5. Depois, mais restrições começarão.

Tráfego limitado: o exemplo que pode mudar tudo em qualquer lugar

Por outro lado, a partir do início de janeiro de 2024, haverá uma nova medida, independentemente dos dias da semana, bem como horários e modelos de carros, os motores a diesel serão proibidos.

Um verdadeiro aperto que vai afectar, caso a caso, todos os tipos de viaturas ainda que com classificações por tipologias específicas: desde as viaturas pesadas às viaturas de transporte urbano, passando pelas viaturas e obviamente também motocicleta E bicicletas.

A verdadeira pergunta que muitos fazem é aquela relacionada ao fato de que, como costuma acontecer com perguntas desse tipo, o resolução para Paris Pode ter um efeito de eco.

O que acontecerá, por exemplo, em Itália, Que mudanças serão implementadas?