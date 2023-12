Todas as razões do milagre português

Tilotlok. Tilotlok. Tilotlok. Vamos imaginar que estamos acostumados com esse barulho. Imaginemos que a frequência desses clipes preenche nossas ruas e permeia nossos dias. Tilotlok. Tilotlok. Tilotlok. O som sempre fez parte das nossas vidas, assim como as coisas que o provocam e as que lhe estão associadas e ligadas. Agora vamos imaginar, idealmente, afastar a cortina da janela e observar aquele som. O que esperamos ver? Talvez seja a isso que estamos acostumados: cavalos movendo uma carruagem. Agora pensamos que não é bem o que esperávamos: o carrinho não é um carrinho comum com grandes rodas de madeira, mas um carrinho que se move sobre trilhos de metal. Estamos em 1876, e nas páginas de um dos primeiros números do Corriere della Sera, Madame Penna pode ter lido sobre… O primeiro bonde em Milão. Um veículo que liga a cidade a Monza, numa distância de mais de 13 quilômetros totalmente plana. Não sabemos se isso estava escrito nas colunas do Correio, mas há três anos, em algum lugar, alguém já havia fechado a cortina e já viu uma carruagem nos trilhos puxada por cavalos. Mas não plano, subindo. É o famoso “Vinte e oito”, Eléctrico nº 28, que é hoje um dos símbolos de Lisboaque nos é extremamente útil esta semana como metáfora para o que queremos dizer: como Portugal Eles – antes de nós – alcançaram uma ascensão lenta mas decisiva.

Pronto para ir? Então está tudo a bordo! Próxima parada, na verdade, Próximo programa: Programa de domingo.

o milagre (?)

Estamos em 2011 e o primeiro-ministro português, José Sócrates, fala à nação sobre o ponto sem retorno face aos “riscos que o país não deveria correr”. Já se passaram quase 13 anos Agência de classificação Moody's Não só promove Portugal, como lhe dá um belo salto duplo em frente: De Baa2 a A3, passando de uma situação de risco médio de insolvência, para um progresso que se traduz em “Moodysian” para “qualidade acima da média e baixo risco de insolvência”. nada mal.

Mas o que aconteceu em Lisboa? O “ponto sem retorno” que Sócrates temia em 2011 resumia a situação de Portugal, então um país Porcos – Mais de uma abreviatura, Um apelido depreciativo que o ligava à Itália, Grécia e Espanha – que deverá solicitar um empréstimo de emergência de 78 mil milhões de euros. O PIB está a cair, a dívida está a aumentar acentuadamente, o desemprego é galopante e muitos estão a abandonar o país. Os títulos do governo são desperdício de papel e o Parlamento rejeita a austeridade governamental que está em colapso. desastre.

Então dissemos: O que aconteceu em Lisboa? Comecemos pelo facto: não estamos perante um milagre económico, mas sim um milagre O resultado de muito planejamento e muita dedicação. A própria Moody's explica isto: graças a numerosas reformas económicas, financeiras e estruturais, acompanhadas de importantes investimentos públicos e privados. Tudo com molho Pnrr. Estas medidas visavam reduzir a dívida do sector privado, bem como fortalecer o sistema bancário, o que permitiu que um país que parecia bloqueado pelo passado voltasse a viver no presente.

Fado

Em Portugal tudo se move ao seu ritmo. Não porque as pessoas andem mais devagar ou mais rápido do que em qualquer outro lugar, mas simplesmente porque tudo tem o seu ritmo. Tempo e harmonia Fadomúsica folclórica portuguesa para quem parece deslizar elegantemente nas notas tristes e poderosas de um guitarra Ele apenas pegou e o som a envolveu. Música que conta saudade, um sentimento agridoce nascido no coração dos marinheiros e exploradores portugueses, que viveram em memórias longe de casa. E talvez não seja por acaso que são precisamente estas memórias, bem como a força e resiliência das personagens, que parecem ser o motor que move o romance mais famoso do autor mais famoso de Portugal: cegueiraeu José Saramago. Prémio Nobel da Literatura 2018, a voz preeminente da imaginação da sua terra, que neste livro soube descrever com imparcial simpatia – e quem o leu sabe que a contradição não é acidental – um mundo em que todos os seres humanos perdem subitamente a visão deles. Apesar disso, aprenderão a viver e a se movimentar, contando com a vontade de não desistir e recuperar a independência. O que parecia ser o ponto sem retorno é agora Um ponto de partida para um novo caminho. Apesar de um obstáculo aparentemente intransponível, os heróis arregaçam as mangas e iniciam sua ascensão em direção à luz. Você se lembra de alguma coisa?

Parabeno

Talvez sim, ele se lembra de algo. Se a epidemia de cegueira colocou os personagens frente a frente com escolhas difíceis, o período negro da economia portuguesa fez o mesmo com os seus cidadãos. Então Tiremos o chapéu para Portugal O que levou a uma correção nas expectativas sobre a sua economia. Agora que a Moody's o chamou de A3, espera-se que haja um futuro brilhante nessas regiões no médio e longo prazo. Para ser claro: já há algum tempo que nos alegramos com a decisão da agência de nos confirmar em Baa3, e passaram por nós como um carro cujo condutor acaba de se lembrar de mudar de velocidade. Vimos isso chegando pelo espelho retrovisor? Talvez não, mas será que realmente nos olhamos naquele espelho? Talvez não. Tal como acontece com a história do eléctrico, claramente não se trata de uma competição, mas sim de um exemplo demasiado positivo para ser qualquer outra coisa Inspire-se para o nosso futuro. então sim, Parabeno Portugal. Esperemos que a representação vulgar que levou à demissão do primeiro-ministro António Costa e às eleições marcadas para o início de 2024 não misture as cartas na mesa.

Bônus de rastreamento

Há optimismo em relação a Lisboa. A economia está a começar a melhorar novamente e o turismo recuperou Pastas de nata Eles brilham como ouro ao sol. Quem conhece músicas Fado Não fique alegre de repente.