Spid chega a 36 milhões de italianos, mas agora chegou a It Wallet: o que vai mudar?

Uma identidade digital que esteja disponível para uma grande parcela da população é um dos principais objetivos do Pnrr. A meta está fixada em 42,5 milhões de cidadãos até 2025, mas – de acordo com algumas estimativas realizadas e comunicadas pelo Politécnico de Milão Dom 24 horas -Não será tão fácil de alcançar: ou seja Existem dois sistemas principais em vigor na Itália, Spid (Sistema Público de Identidade Digital) e Cie (bilhete de identidade eletrónico), ativados respetivamente por 36,4 (equivalente a 73% da população adulta) e 39,3 milhões de cidadãos, mas a taxa de crescimento, tanto na utilização como nas emissões, de 2022 a 2023 está a crescer a um ritmo bastante lento.

Ativação e usos No ano passado, o Spid foi utilizado cerca de mil milhões de vezes (uma média de cerca de 25 vezes por ano por cidadão). De janeiro a novembro de 2023, o número de ativações superou em 9% o registrado no mesmo período do ano passado, quando o aumento foi de 23% em relação a 2021. A Cie registrou um spread ainda maior: um aumento de 23% em relação a novembro de 2022. Versões e cerca de 4 milhões de utilizações em 10 meses. No entanto, todas as iniciativas para aumentar os serviços e a utilidade das identidades digitais durante 2023 foram questionadas ou… Em casos extremos, é interrompido devido às premissas do governo e outros órgãos institucionais relativamente à possível eliminação do SPID. Portanto, não restam muitas empresas que pretendam investir num projeto que inclua um instrumento com “prazo de validade”.

Adeus à velocidade? Mas quanta verdade existe sobre o fim da aranha? “Devemos começar por acabar com o SPID e promover o bilhete de identidade eletrónico como a única identidade digital nacional e estatal”, disse Alessio Botti, Subsecretário do Gabinete do Primeiro-Ministro responsável pela Inovação Tecnológica. A partir de 2020, a meta de Butti é Transferindo o gerenciamento de identidade digital de empresas privadas (que atualmente são, por exemplo, Aruba, InfoCert, etc.) para empresas públicas. De facto, entre os candidatos qualificados, o nome mais mencionado foi o dos Correios italianos, dos quais o Ministério da Economia e das Finanças detém 64%. Para o objetivo que o executivo parece querer estabelecer para si, nomeadamente a identidade digital do Estado, poderá fazer sentido garantir que os cidadãos prefiram a CIE. READ FIFA, Relatório do Mercado de Transferências Internacionais 2022

Projeto de portfólio de TI No entanto, não se pode descartar a coexistência de ambos os sistemas no âmbito da chamada It Wallet, um projecto – que surgirá da já existente aplicação Io – e que o governo Meloni pretende alinhar com as experiências já iniciadas e bem promovida por alguns dos 27 países europeus que possuem carteira. A carteira digital poderá em breve substituir a carteira física. Eles vão entrar no italiano Pelo menos na primeira fase de implementação, o cartão de saúde e o cartão de invalidez. Assim, através dos dois níveis de segurança disponibilizados (2 e 3), será possível a integração com o Spid, Cie até a carteira de habilitação. Segundo revelaram fontes próximas do CEO, o protótipo da It Wallet já poderá estar disponível no primeiro semestre de 2024.