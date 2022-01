Gigante europeu Cazoo adquiriu plataforma italiana BrumBrum

Cazoo é um fato muito importante no setor de vendas online de automóveis, um gigante europeu e cotado na Bolsa de Valores de Nova York; A empresa adquiriu recentemente a BrumBrum, a conhecida plataforma que opera no setor de venda de carros online e aluguel de longa duração na Itália. Foi comprado por 80 milhões de euros.

O principal objetivo desta medida foi acelerar o lançamento do seu serviço em Itália e agilizar e simplificar a compra e venda de automóveis, como já aconteceu na Alemanha, Espanha, Reino Unido e França. O empresário inglês Alex Chesterman fundou a Cazoo em 2018, é um fato que está crescendo muito rápido, o que podemos definir como real A pioneira na venda de carros online.

O grupo pretende lançar o serviço em toda a Itália assim que a aquisição estiver concluída. Quanto ao escritório de Brumbrum, está em Milão desde 2016 e emprega 180 pessoas. Então Cazoo decidiu expandir também em nosso país.

Gols de Cazoo

Cazoo adquiriu BrumBrum após Swipcar, Drover e Cluno. Como dissemos, a Cazoo também está listada na Bolsa de Valores de Nova York desde o ano passado, com mais de 3.800 pessoas de alto perfil servindo no Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Portugal. Desde o lançamento da empresa na era pré-Covid, A empresa já vendeu mais de 50.000 carros Os consumidores continuam a escolhê-lo por suas capacidades, transparência, conveniência e valor.

A plataforma combinará a marca líder e a capacidade financeira de empresas multinacionais com experiência no mercado local e relações comerciais na Itália.

O acordo entre Cazoo e BrumBrum

80 milhões de euros, este é o valor da aquisição, e a oferta assenta na integração de ações e numerário. Graças às recentes operações, a Cazoo está hoje presente nos cinco principais mercados europeus do setor automóvel. Alex Chesterman, CEO da Cazoo disse: “Estamos expandindo Nos principais mercados da Europa Mais rápido do que esperávamos, e esta aquisição acelerará os planos de lançamento na Itália para oferecer aos clientes melhor escolha, valor, qualidade e conforto ao comprar seu próximo veículo ou alugá-lo a longo prazo. Estou ansioso para receber a equipe da BrumBrum na Cazoo e trabalhar com eles para oferecer a melhor experiência de compra automotiva aos consumidores italianos.

Além dos comentários do fundador da Cazoo, podemos acrescentar também as palavras de Francesco Banfi, CEO e fundador da BrumBrum, que disse: “Sua visão e estratégia é totalmente alinhado Com nossos parceiros, mal posso esperar para unir forças e acelerar o lançamento do Cazoo e a transformação digital da venda e aluguel de carros de longo prazo na Itália e no resto da Europa.”

Falando em BrumBrum, já falamos sobre isso em várias ocasiões. De fato, a empresa também inclui um observatório graças ao qual no mês passado pudemos descobrir, por exemplo, quais carros estão à venda no mercado italiano e quais estão se depreciando. De acordo com pesquisas, o vencedor geral é o MINI 3 portas.

E falamos sobre Cazoo em 2020, Apresentou o patrocinador nas camisas de alguns times de futebol ingleses como Aston Villa e Everton.