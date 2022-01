NAPOLI, PASSATA LA TEMPESTA CHEGOU UN FEBBRAIO DI FUOCO

Selecção da sosta para o campionato da Serie A, o lascia spazio allo stage della Nazionale, durante o quale Roberto Mancini valorizou eventualmente a inserção do grupo que dovrà cerca a qualificação para o Mondiali no Qatar depois do playoff de Marzo.

Em tal sentido la riesumazione di Balotelli, finito a svernare in Turchia, non lancia segnali particolarmente incoraggianti sulla salute del nostro calcio, ma resta l’auspicio che quel che abbiamo sia suficientee a battere gallo del Nord e Porto second ad Macedonia disastrosa assenza dell ‘Italia dalla fase finale di Coppa del Mondo.

A única chegada ao momento certo para o Nápoles, não notamos os resultados ottími de todos os dias de Spalletti nos mese di Gennaio: queste due settimane permetteranno infatti ai tanti reduci dagli infortuni e dal covidone di recuper di recuper.

Inoltre a breve se conclui rà la Coppa D’Africa, e de conseguenza torneranno a disposizione anche Anguissa e Koulibaly, che não indossano la maglia azzurra da quasi due mesi.

La competizione africana era stata vista come un autêntico spauracchio ad inizio stagione, visto che a Gennaio avrebbe privato il Napoli della sua spina dorsale, mail il campo ha detto altro: sono arrivate infatti tre sampporia do vittorie straight, pareggio dell’Allianz Stadium di Torino , che ha tenuto a distância la Juventus in Chiave Champions.

Unico neo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina, chegou comunque ai suplementar dopo il parggio raggiunto em 9 nel finale grazie a Petagna.

L’ottimo inizio di 2022 ha consentito ai partenopei di rimetersi in carreggiata, dopo il desastroso Dicembre in cui le tre sconfitte interne di fila ed il rocambolesco pareggio col Sassuolo hanno vanificato l’impresa compiuera compiuta all tanrosandella class occupata con merito al 4- 0 ai danni della Lazio di fine Novembre.

Em particular i due ko casalinghi con empoli e Spezia, rimediati con un gollonzo ed un autogol senza subire veri tiri in porta, so destino a pesare tantissimo nell’economia del campionato azzurro: fossero stati amenoilti ottenuti 4 a un’incollatura dall’Inter capolista , com chance de titolo ancora intatte.

Anche se giustamente Spalletti tem sempre rifiutato qualunque álibi, não va comunque dimenticato l’autentico tsunami di infortuni e contagi (outro alla “prevista” Coppa d’Africa) che ha travolto la sua squadra a partire’ dal In match contro.

In questi due mesi e mezzo il Napoli ha dovuto rinunciare, per periodi più o meno lunghi, ad Ospina, Malcuit, Manolas (scappato in Grecia a mercato chiuso), Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Anguissa, Zielinski, Insignit, Lozano, , Ounas e Osimhen.

Mais de mezza squadra, na prática, assente addirittura in contemporanea in alcuni frangenti come to Torino: anche se non bastano to spiegare le deludenti sconfitte con toscani and liguri, this defezioni rendono l’idea di quantoil lavod sia del tec negli ultimi 70 giorni.

Além disso, o momento do Napoli é positivo, o sosta é dunque gradita, e também o azzurri é atestado de um Febbraio incandescente e provavelmente decisivo para a sorte da última fase, que foi campeã na Liga Europa.

Spalletti ed i suoi dovranno infatti affrontare Inter in casa e Lazio all’Olimpico, oltre alle devido ao importantissime sfide europee control il Barcellona ormai orfano di Leo Messi.

Em particular, le prossime due giornate di Serie A diranno provavelmente molto sulle possibilità del Napoli di rientrare no modo concreto nella lotta scudetto: mentre alla ripresa gli azzurri saranno impegnati a Venezia la scena à success, e o sucesso em Milão. “Maradona” con i nerazzurri di Inzaghi.

Se il Napoli riuscirà um terreno riguadagnare sull’Inter al terminar di esta doppia sfida, provavelmente provará um contendor il titolo até todos os últimos ai Campioni in carica, anche perché a quel point il calendarese partenoprebe am.

Mertens e compagni infatti giocheranno tutti gli scontri diretti in casa, ad eccezione della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, e affronteranno l’ultima “big”, la Roma, a metà Aprile, con la possibilità non segno di tanto a remo filotto di final de vitória.

Senza andare però troppo in là con calcoli and table, sarà dunque fondamentale dare il massimo in this Febbraio di fuoco, with la ragionevole speranza che il Napoli giocarsi tutte le sue carte senza doveri pagarete ul.