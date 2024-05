Então o show desaparece…

Morgan contra o mercado de tubarões e a música “arrotando”. Do Teatro de Concertos no dia 1º de maio. O set começa com “Sì, certa l'amore”, e Morgan então recita no palco um elogio à música italiana amada em todo o mundo (“Allegro e adagio são palavras italianas, mas são usadas em todo o mundo”) e um chamado aos políticos para aumentarem o seu interesse pela música. “Hoje é um dia de festa porque os trabalhadores estão em festa e quero agradecer a todas as pessoas que trabalham neste espetáculo. São pessoas que estudaram e não têm nenhum tipo de proteção legal neste país. em conta, eles não são respeitados pela política, não é a Política, mas pelas pessoas, sim, porque ficar sem música é ter uma vida pior.”

Em seguida, o artista acrescenta: “Esta festa é sua, porque você trabalhou e quer mostrar. Aplaudimos e dizemos aos políticos que nós, italianos, somos os inventores da música em todo o mundo e deixamos os artistas sem proteção legal, pois as mãos dos o mercado vulgar de tubarões não combina com a Itália como deveria.”

Ao final do monólogo, Morgan canta uma música inédita cujo refrão denuncia “Eles estão espalhando arrotos”, uma crítica feroz à qualidade da música que se tornou mais popular nas paradas nos últimos anos. Por fim, ele cantou “Altrove” e fez um dueto com Noemi no final da música. O desempenho eventualmente desaparece, deixando a linha para Tg 3.