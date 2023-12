Elisabetta Gregoracci, muito irritada: “É melhor não falar nada”.

aventura para Elizabeth Gregoracci, Que resolveu contar o que aconteceu com ela no Instagram Stories. As greves ocorridas na quinta-feira, 30 de novembro, e na sexta-feira, 1 de dezembro, que incluíram o transporte ferroviário nacional, tiveram algo a ver com isso. Na base de ambos está a exigência de maior segurança no trabalho para os trabalhadores ferroviários. No entanto, as greves causaram vários transtornos, principalmente para os passageiros. Entre eles está também Gregoraci, que explicou aos seguidores nas redes sociais o que aconteceu com ela antes de ir para o ensaio fotográfico.

“Que provocação, tanta provocação hoje É melhor não dizer nada mais do que isso – disse a dançarina. Mas faremos isso porque estamos otimistas. Conseguiremos fazer o comercial? Cabelo molhado… hoje assim.” Depois acrescentou: “Hoje foi um pouco especial. Eu estava realmente com pressa, mais do que o normal, porém Muito assédio. Greves, trens foram cancelados e tive que ir até o grupo. As pessoas que deveriam trabalhar comigo chegaram muito tarde, então me maquiei e me arrumei no carro”, disse ela. Por fim, comentou: “Mas consegui tirar fotos. E nada, agora estou na sala de espera do Freccia Rossa torcendo para que meu trem saia garantido.”