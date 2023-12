UmbriaLibri amplia seus horizontes com um artista internacional: Matthew Lee

Por Elena Ciconelli

Terni – O festival literário e cultural que anima o centro de Terni não se limita aos encontros com autores, homens e mulheres, mas inclui também músicos e intérpretes. É o caso do artista internacional Matthew Lee, que apresentará ao público do Palazzo Gazzoli uma coleção única de suas canções históricas e de suas novas canções digitais intitulada “My Christmas Songs”, entre o rock and roll e o romance.

“Como músico de rock, tenho músicas de sete álbuns em meu currículo – diz Matthew Lee – também hoje é lançado meu último EP, duas músicas de Natal que apresentarei no Palazzo Gazzoli, tocando-as ao vivo pela primeira vez. Eu escolhi o Natal porque é minha época favorita do ano e eu queria. Este ano quero fazer uma espécie de lado 45 digital, lado A e lado B, que são duas músicas lindas: “Have You a Merry Little Christmas” e “Run Rudolph Run “. Através da música conto minha vida, adiciono entretenimento ao vivo que não pode faltar e procuro dar alegria.”

Uma balada acústica tocada no piano, “Have Yourself a Merry Little Christmas” e uma balada mais compacta como “Run Rudolph Run”, são na verdade dois lados do disco “virtual” de 45 rpm para pianista e intérprete, que competem. Para se tornar a trilha sonora do Natal de 2023. Um próximo presente de Natal que o artista dá à cidade de Terni, também no final de um ano incrível, que viu Matthew publicar duas capas de Elvis Presley antes do verão (“Suspicious Minds” e “ I Can’t Help Falling in Love”) e reuniu mais de 60 concertos ao vivo, toca arenas, festivais e teatros em muitas cidades italianas, incluindo Torino, Milão, Roma, Pescara, Cagliari, Udine e Porto Cervo, muitas vezes cruzando fronteiras no exterior, com concertos na Alemanha, Suíça, Espanha, França, Portugal, Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão.

O artista explica porque Terni parou: “Fui convidado pela UmbriaLibri, é uma honra tê-los aqui para mim, é um prazer, conheço o diretor artístico Angelo Meloni há muitos anos”.

Na Inglaterra, Matthew Lee se apresentou em vários festivais, tocando para artistas do calibre de Van Morrison e Tom Jones, e é descrito pela imprensa inglesa como um “gênio do rock and roll”. Em 2015 foi lançado o álbum “D’altri Tempi”, editado pelo histórico selo Carosello Records de Milão e com o single “È tempo d’altri tempo” foi o vencedor geral do Coca-Cola Summer Festival para jovens categoria e foi apresentado a… É “o novo fenômeno do rock and roll italiano”. Em dezembro, ele se apresentará no dia 6 de dezembro no Uzbequistão e nos dias 30 e 31 de dezembro em show duplo em Dubai.