Maria De Filippi, depois de Costanzo há outra coisa na vida dela: ele foi pego assim

A apresentadora não se esconde mais e reencontra o amor. Os fãs estão felizes com as notícias maravilhosas relacionadas a ela.

Entre os apresentadores mais queridos da telinha é uma boa ideia falar sobre eles Maria De Filippi. Este último, recém-saído de seu enorme sucesso Sim, vale a pena Pronto com a nova versão do Você tem correioestá atualmente cumprindo suas obrigações com seus outros trabalhadores Amigos, homens e mulheres.

Infelizmente, como bem sabemos, a Rainha do Canali Scenic sofreu uma grande perda há alguns meses. na verdade, Morte de seu amado marido, Maurizio CostanzoFoi um verdadeiro choque. Apesar da curta pausa do pequeno ecrã que durou alguns dias, Maria regressou à televisão mais preparada do que nunca graças à ajuda dos seus fiéis assistentes e amigos com quem pode contar dia após dia.

Neste caso, desempenha um papel vital em sua vida Seu filho Gabriele. Felizmente, De Filippi sabe que, além de estar cercada pelo amor do filho, também pode contar No carinho de milhões de telespectadores Que o acompanham há muitos anos.

Ele foi capaz de criar amizades verdadeiramente excepcionais, construídas com base na educação, respeito e compaixão. Ele sempre consegue encontrar a palavra certa no momento certo. Este presente também é frequentemente reconhecido em alguns memes nas redes sociais onde é imaginado como o amigo perfeito que está pronto para lhe dar os conselhos certos nos momentos mais díspares da vida.

Maria De Filippi, que se consola com ela

A apresentadora certamente confirmou que a morte do amante, Maurizio Costanzo, não foi devastadora para ela e para sua trajetória de vida. Há quem imagine, graças aos seus compromissos televisivos, que ele poderia fazer isso Encontre um novo amor Ou ele conseguiu organizar sua vida emocional de uma maneira diferente.

Maria, para surpresa de todos, já encontrou um novo amor e… O nome dele é Giovanni. Algumas pessoas o imaginam alto e de cor escura, outras acreditam que suas origens são estrangeiras, mas na realidade todas essas considerações estão erradas.

Quem é Giovanni?

João, claramente, Ele não é o personagem gentil de Tú sí que valessob o pseudônimo GiovanninoQuem sempre brinca com ele Sabrina Verellichamado, sozinho, Cavoncella. Este é Giovanni que roubou o coração de De Filippi Na verdade é um cachorrinho Que, junto com Ugo e Filipa, parece ter trazido alegria e serenidade de volta à vida do apresentador do Canale Cinque.

Ela mesma anunciou, em momentos inesperados, que estava pensando seriamente em propor um programa de TV focado em cães, sem cair no clichê e no erro de que eles poderiam ser considerados objetos. No entanto, ele está atualmente iniciando um projeto muito importante que foca na adoção de amigos de quatro patas.