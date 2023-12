Ospedaletti apresenta o calendário de Natal 2023

Para os jovens e famílias estão previstos eventos especiais, incluindo um festival de cinema intitulado “Cinema…alla Piccola”, espectáculos e momentos de entretenimento organizados por Fem Spettacoli e Teatro dei Mille Colori, juntamente com as tradicionais chegadas do Pai Natal e da Befana .

O início do evento esportivo “Corrida de Uspedalidade”, marcado para hoje, 2 de dezembro, abre o calendário de Natal de 2023. Este ano, os eventos culturais acontecerão principalmente em La Piccola, oferecendo uma série de eventos atrativos. Entre essas performances literárias, destaca-se a exposição “Parole alla Piccola”, que contará com a participação do eclético Dario Vergasola, uma exposição memorial dedicada a Ricardo Bonfá e uma representação teatral da companhia dialetal local.

A cena musical será igualmente rica e diversificada: coros e bandas, uma homenagem especial a Fabrizio De André e noites dançantes à tarde com Descu Spiaretè, culminarão num tão esperado evento de passagem de ano, que ganhará vida numa atmosfera evocativa. Preparando a Piazza IV Novembro para receber 2024.

Para os jovens e famílias estão previstos eventos especiais, incluindo um festival de cinema intitulado “Cinema…alla Piccola”, espectáculos e momentos de entretenimento organizados por Fem Spettacoli e Teatro dei Mille Colori, juntamente com as tradicionais chegadas do Pai Natal e da Befana .

Uma colaboração especial com a Ospedaletti Middle School realizará um mercado de Natal sob a arcada municipal, ao mesmo tempo que não faltarão eventos imperdíveis como o “Festival das Rosas” e a “Experiência de Inverno”.

Aqui está o calendário de Natal

Sábado, 2 de dezembro: “Ospedaletti Run” é a primeira edição da prova não competitiva de corrida de 5 km organizada pela “Maratona de Sanremo”

Sábado, 9 de dezembro: 16h30 no salão de eventos “La Piccola” Resenha Literária “Parole…alla Piccola”

Domingo, 10 de dezembro: 17h00, no salão de eventos “La Piccola”, concerto intitulado “Música e Palavras… Uma Reflexão sobre Fabrizio De Andre”

Sábado, 16 de dezembro: Das 8h00 às 19h00 no mercado de antiguidades, colecionáveis ​​e antiguidades modernas Corso R. Margheritia.

Domingo, 17 de dezembro: Às 16h30 no salão de eventos “La Piccola”, uma tarde cheia de música e dança “Gostaria de dançar contigo…”

Terça-feira, 19 de dezembro: Mercado de Natal organizado por alunos da Ospedality Middle School

Quinta-feira, 21 de dezembro: Às 20h45, na sala “Concerto de Inverno”, actuação dos cantores da escola de canto “House Voice” com canções, canções, canções inéditas e canções de Natal

Sábado, 23 de dezembro: A partir das 15h30, na Praça IV de Novembro, “O Show Mágico de Natal”, espetáculo infantil com palco mil cores seguido da chegada do Papai Noel com lanche para todos

Terça-feira, 26 de dezembro: Às quatro horas da tarde, na Igreja de Cristo Ressuscitado, será realizado um concerto de música sacra

Quarta-feira, 27 de dezembro: 16h30 no salão de eventos “la Piccola”, exposição “Parole…alla Piccola”

Quinta-feira, 28 de dezembro: Das 9h30 às 18h00 no salão de eventos “La Piccola”, Galeria Memorial Ricardo Bonfá

Sexta-feira, 29 de dezembro: Às 16h30, no salão de eventos “La Piccola”, acontecerá o festival de cinema “Cinema alla Piccola” com exibição de filmes e animações.

Sábado, 30 de dezembro: Às 16h30, no salão de eventos “La Piccola”, apresentação teatral de comédia intitulada “O Último Burro”

Domingo, 31 de dezembro: 22h00 Praça 4 de Novembro, “…Esperando 2024” Música na Praça para celebrar o Ano Novo

Segunda-feira, 1º de janeiro: 11h na Piazza Europa “Festa alla Rosa”

Terça-feira, 2 de janeiro: 11h na praia de La Playa, primeiro mergulho do ano

Quarta-feira, 3 de janeiro: 16h00 na Praça Europa, “Circo de Natal do Amor”, espetáculo para crianças e famílias

Quinta-feira, 4 de janeiro: 16h30 no salão de eventos “La Piccola”, exibição de filmes e animação

Sexta-feira, 5 de janeiro: A partir das 15h30 Ruas do centro da cidade, música e alegria com a orquestra “Città di Ventimiglia”

Sábado, 6 de janeiro: 15h30 apresentação musical do Coral Family Band Gospel; 16h30 “…a Befana está chegando.” Distribuição de doces

Domingo, 7 de janeiro: 16h30 “Eu gostaria de dançar com você” no salão de eventos “La Piccola”.