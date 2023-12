Não, ele me atacou – Corriere.it

É difícil imaginar Raul Bova como o Incrível Hulk. No entanto é o belo Don Mateo quem ocupa o lugar de Terrence Hill na telinha Ele é acusado de violência, injúrias e ameaças, principalmente contra o advogado criminalista Matteo Cartolano, do Fórum de Roma. Os fatos são de 27 de abril de 2019 e são A A chamada disputa de trânsito não resolvida: Segundo a denúncia, o ator não apenas agrediu verbalmente o advogado, que causou a queda de sua companheira, Rocio Morales, ao estacionar o carro. Cartolano mostrou um relatório do Hospital San Giovanni que incluía um prognóstico de cinco dias. Na manhã de sexta-feira foi realizada uma audiência perante o Juiz Singular Valerio De Gioia, que apelou às partes para que chegassem a um acordo tendo em vista o dia 16 de abril de 2024, data em que se voltarão a ver em tribunal. seria possível?

A versão de Raul “Tudo é possível”, diz agora Bova, que reservou tempo para este telefonema por ocasião do aniversário de sua filha mais velha com Rocchio, Luna, que ontem completou oito anos (eles também têm Alma, 5, enquanto ele é o ex-pai de Alessandro e seu pai). Francesco com sua ex-esposa Chiara Giordano). “Mas para mim e para o meu parceiro, poderia ter terminado imediatamente em 2019, quando aconteceu o evento: O mero “desculpe” ou a admissão de ter cometido um ato desagradável para com uma mulher, tendo causado sua queda, foi suficiente. Contudo, mesmo em tribunal, quando o advogado lhe perguntou se estava disposto a pedir desculpa, Cartolano disse que não, e isto parece-me perigoso, numa altura em que a violência contra as mulheres se tornou uma emergência. Por sua vez, o advogado criminal confirmou… correio Quem levará em consideração o conselho do juiz?. Mas ele se opõe à reconstrução do ator romeno: “A versão de Bova é resultado de sua notoriedade: sua única insistência foi chutar e socar meu carro e depois me ameaçar, mesmo sem ter visto nada”. READ Avalanche Vittorio Feltre's Mediaset Barbara d'Urso: "um chute na bunda"

Peça um pedido de desculpas O herói da comédia responde: “O que ele diz faz você sorrir um pouco”. Ninguém pode me julgar. “Minha insistência estava relacionada apenas ao pedido de desculpas. Maldito diagnóstico de ombro: Se eu quisesse dar um soco nele e não fosse responder à violência com violência, eu teria jogado na cara dele, não no ombro. Mas gostaria de salientar que teria feito a mesma coisa se tivesse sido outra mulher, e não a Rocio, quem caiu de bunda no chão, porque… Todos somos chamados a intervir diante da injustiça. “Isso é o que eu ensino aos meus dois filhos que sempre defenderam as meninas.” O pai do ator era de Rossella Junica e os dois homens também tinham objeções a isso. Bova: “Naquele dia ele anunciou que era advogado e estava também da Calábria, como se estivesse me ameaçando.” “Para acalmá-lo, contei que eu e o avô dele nos conhecíamos na aldeia”, corrige Cartolano.