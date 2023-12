Sorteio do Campeonato Europeu de 2024, um grupo difícil para a Itália

A equipe de Spalletti foi colocada no Grupo B com Espanha, Croácia e Albânia.

No dia 15 de junho, a Itália disputará sua primeira partida em Dortmund contra a Albânia.

Euro 2024, estádios:

grupo A: Alemanha, Escócia, Hungria, Suíça

Grupo B: Espanha, Croácia, Itália, Albânia

Grupo C: Eslovênia, Dinamarca, Sérvia, Inglaterra

Grupo D: Polónia/País de Gales/Finlândia/Estónia, Países Baixos, Áustria, França

Grupo E: Bélgica, Eslováquia, Roménia, Israel/Bósnia/Ucrânia/Islândia

grupo F: Turquia, Geórgia/Grécia/Cazaquistão/Luxemburgo, Portugal, República Checa

SpallettiComissário Técnico‘Itália, Ele comentou sobre o sorteio do grupo Euro 2024 contra a Sky Sports.

Spalletti: “O sorteio poderia ter sido um pouco melhor”

“O sorteio poderia ter sido um pouco melhor. Chegamos lá com humildade e consciência da necessidade de dar passos em frente. Mas nós somos a Itália. Podemos diminuir a diferença com as quatro ou cinco seleções que temos pela frente? Ter uma visão integrada um time que joga futebol e é reconhecido pelos próprios integrantes passa a ser uma questão importante.” Basicamente. Não quero jogar futebol especulativo, não gosto disso. Penso na importância do amor e da paixão que temos por este esporte.

CT: “Temos potencial para um crescimento muito significativo.”

Temos potencial para um crescimento muito significativo. Ainda falta muito tempo, há muitos jogadores que podem crescer e subir de nível no grupo. Será preciso engajar mentalmente os jogadores neste período, desenvolvendo o que temos que fazer em pouco tempo como se viesse de um trabalho feito de longe. Quero ter uma boa conversa neste período com os jogadores, quero fazer da seleção um clube através de relacionamentos, além de treinos que não podem ser feitos.