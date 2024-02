Vários esportes

Conselho Editorial

11 de abril de 2023 às 12h07

Cerca de 1 minuto para ler

Ele pressiona





Marigliano, esquiando: Alucia em Portugal com “Scintille”

Marigliano – No último mês, uma enorme satisfação prevaleceu em Alusia, graças principalmente ao quarteto “Scintille”. Da Escola de Esqui Mariglianese. Mas vamos começar pela ordem: o Campeonato Federal Italiano de Entretenimento e Grupos Sincronizados, a Copa “Pequena Sincro” – Copa MyRenty, foi realizada em Reggio Emilia.

O evento foi organizado pela Asd Skating Albinea em PalaBigi com a presença de mais de 200 grupos divididos em quatro dias de competições. Um evento histórico e, pela primeira vez, Rollart também foi utilizado para quartetos, pequenos grupos e grandes grupos.

Neste cenário maravilhoso, Scintille de Alusia ficou em segundo lugar com “Let Me Dream, Porque somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos; a vida está contida no espaço e no tempo de um sonho”. Maya Barba, Anna Maria Amato, Lucilla Luccardi e Rosso Diletta, treinados por Laura Maselli, emocionaram todos.

Após este resultado impressionante, o quarteto de Marigliani foi convocado para participar do Campeonato Europeu de 2023, que será realizado de 4 a 6 de maio em Paredes, Portugal. Marigliano.net com certeza irá mantê-lo atualizado sobre o evento. Parabéns meninas e boa sorte!

Todos os direitos reservados © Copyright MARIGLIANO.net