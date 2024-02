Andreas Müller e Veronica Pepperini revelam os nomes de suas filhas

Restava cada vez menos até que suas filhas nascessem. Andreas Müller e Veronica Pepperini não poderiam estar mais felizes agora. Na verdade, eles são Esperando para se tornarem pais de lindos gêmeos Que vai nascer daqui a cerca de dois meses. Por isso, o casal optou por compartilhar sua alegria com o público muito certo, entrevista a dona da casa, Silvia Tuvanen. O período mais complexo que Isto tem causado grande preocupação para a saúde das meninas Felizmente isso acabou e agora as duas estão se concentrando em como se preparar para o parto e como administrar os primeiros meses das filhas, bem como seus nomes, e revelá-los ao vivo!





Veronica Peparini e o fim da gravidez: “Estamos fora de perigo”

A entrevista ocorreu com total tranquilidade, com Verônica tranquilizando-a sobre sua saúde e a saúde de suas filhas: “Agora Posso dizer que estou bem, estou em forma e tudo voltou ao normal. Nós chegamos Aproximadamente na trigésima primeira semanaPosso dizer que estou tranquilo e satisfeito. Houve altos e baixos, momentos em que os médicos entenderam As duas meninas são dançarinasFaz voltas. Agora elas estão saudáveis, andamos sempre com cuidado, mas temos que estar fora de perigo, e as meninas encontraram o equilíbrio. Meu aniversário é semana que vem, mas vai ser legal Estarei sozinho com as crianças Porque Andreas tem que ir trabalhar para França. Porém, quando eles estão lá, nunca me sinto só, e mesmo quando estou lá, sempre sinto companhia. A bolsa infantil já está pronta, minha mãe arrumou para mim. Devo lançar minha âncora e me organizar o mais rápido possível.”

Chega então o momento em que Andreas descreve o que sente ao vivenciar esses momentos pela primeira vez: “É assim O melhor momento da minha vida claramente. Os melhores momentos da vida de uma pessoa costumam ser sucessos práticos, principalmente de artistas, mas percebo que isso é sem dúvida É o momento mais importante que tivemos até agora. Mal posso esperar para vê-los, conhecê-los e ter essa experiência também porque uma nova porta se abre para mim. Se eu ainda viver meus dias de uma maneira, Agora tudo vai mudar e estou curioso. Hoje, através das redes sociais, se ouço opiniões de pessoas que me dizem ‘Vá para a academia agora porque não vai conseguir depois’ então enquanto isso vou continuar, mas a vida pode ser enfrentada com os próprios hábitos.” O jovem confessa então o desejo de assistir ao nascimento da companheira: “Estou completamente pronto para entrar na sala de parto, Eu não posso esperar. É uma daquelas coisas da vida que você não pode perder. Quero vivenciar esse momento. “É um momento inesquecível.”

Nomes gêmeos

Depois vêm os detalhes do nascimento, que Pepperini admite que será uma cesariana: “É certo que este parto será uma cesariana E estou começando a ficar com um pouco de medo.” Mas depois passamos para discussões mais alegres, como os nomes dos futuros gêmeos, e Andreas é quem os revela: “Nomes? Uma das pessoas que me rejeitou foi Rebecca, então concordamos. Eu escolhi um e ela escolheu o outro. A primeira é PenélopeQuem mais se move é o miserável. A segunda é GenebraDepois vêm os detalhes do título escolhido, ou melhor, títulos: “Gostaríamos que o sobrenome fosse Muller-Peparini“.