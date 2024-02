Grande Prémio de Portugal de MotoGP: Calendário e Soluções de Transmissão

Deixe a temporada começar! Está tudo pronto para o lançamento exclusivo do novo produto Motocicletas. Quem sabe o que 2023 reserva para os nossos amados monolugares. A largada será difícil porque o circuito de Portimão exige atenção e máxima precisão. Assista MotoGP com NOW TV a um preço especial.

obrigado pelo Cartão esportivo Por apenas 14,99€ por mês, você pode assistir todos os canais esportivos Sky ao vivo, onde e quando quiser. Além de Motocicletas Você terá acesso a todas as transmissões ao vivo de Fórmula 1, Liga dos Campeões e Série Italiana TIM. Como se não bastasse, você pode desfrutar de rugby, tênis, basquete e até da NBA. Aqui está a sinopse oficial da Sky Sports:

A montanha-russa de Portimão exige a máxima precisão: são 15 curvas com 10 troços de travagem, sendo a travagem mais forte a primeira após a meta. No 1, ele vai de 336 km/h a 120 km/h em 4,7 segundos a 259 metros.

Portimão MotoGP: Como conseguir um fluxo (quase) perfeito.

Escolha uma visão Motocicletas O streaming requer uma boa conexão de dados que garanta download de pelo menos 10 Mbps. Para tornar o fluxo mais estável e Sem cache Recomendamos emparelhar com NordVPN. Esta VPN oferece largura de banda ilimitada para streaming rápido e ininterrupto. Ative-o agora com 63% de desconto.

com Agora televisão Você tem uma grande vantagem: portabilidade. Na verdade, os programas que você adora viajam com você para a UE. com Inscreva-se agora televisãode acordo com Regulamento sobre a possibilidade de transferência transfronteiriçatrazer para a Europa os mesmos programas disponíveis na Itália.

Dependendo do passe que você ativou, você poderá acessar o aplicativo sem restrições geográficas Agora televisão Nos mesmos dispositivos que você costuma usar e escolha o programa que deseja assistir, Sem custos adicionais Nos seguintes países:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Eslováquia , Eslovénia, Espanha, Suécia, Hungria.

Grande Prémio de Portugal: calendário de corridas

Como já nos habituamos, um fim de semana agitado nos espera. Para não perder nenhuma das corridas programadas Motocicletas Aqui está calendário Complete com Grande Prémio de Portugal.

Sexta-feira, 24 de março de 2023

10h00 Treino Livre de Moto3 1

10,50 Treino Gratuito de Moto2 1

11h45 Treinamento Gratuito de Motocicleta 1

14h15, treinos livres de Moto3 2

15h05 Treino Livre de Moto2 2

16h00 Segundo teste gratuito para motocicletas

10h00 Treino Livre de Moto3 1 10,50 Treino Gratuito de Moto2 1 11h45 Treinamento Gratuito de Motocicleta 1 14h15, treinos livres de Moto3 2 15h05 Treino Livre de Moto2 2 16h00 Segundo teste gratuito para motocicletas Sábado, 25 de março de 2023

9h40 Treino Livre de Moto3 3

10h25 Treino Livre de Moto2 3

11.10 Prática gratuita de motociclismo

11h50 Qualificatórias de motocicleta 1

12h15: Qualificação MotoGP 2

13h50 Moto3 Qualificação 1

14h15 Moto3 Qualificação 2

14h45 Moto2 Qualificação 1

15h10 Moto2 Qualificação 2

16h00 Corrida de motociclismo